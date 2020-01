Un membre anonyme de l’Académie révèle la raison stupide du snob d’Oscar d’Adam Sandler – .

Jusqu’à il y a quelques jours, Adam Sandler avait été l’un des nombreux acteurs attendus pour être nominé aux Oscars et pour finir par remporter l’un des statuts d’or lors des 92e Oscars du 9 février au Dolby Theatre à Hollywood . Qu’il soit resté court, sans nomination du tout, pour sa meilleure performance en carrière dans Uncut Gems en tant que bijoutier nommé Howard Ratner qui est toujours à la recherche d’un avantage, constamment à la recherche du prochain gros score, était l’un des rares grandes surprises et snobs de l’année. Et maintenant, au moins un membre votant de l’Académie a expliqué pourquoi Sandler a été ignoré – en partageant des commentaires anonymes avec un tabloïd de New York qui à la fois saccagent l’acteur et Netflix, de toutes choses, du même souffle.

“Cette [performance] était un tour de force “, a déclaré le membre anonyme de l’Académie, qui n’est identifié que comme” un acteur de caractère “, a déclaré le New York Post. “Il émerge comme un acteur vraiment génial, mais ensuite il fait des comédies Netflix ringardes qui sont vraiment stupides.

«… Il y a beaucoup de films, beaucoup de performances par an à regarder. Malheureusement, les acteurs deviennent des marques. La marque de Sandler ne crie pas «Oscar», mais Leo DiCaprio et Jonathan Pryce le font. »

Ces deux derniers noms, bien sûr, se sont produits dans des films nominés aux Oscars l’année dernière, comme Once Upon A Time In Hollywood et The Two Popes, respectivement. Ce sont également des commentaires comme ceux-là qui renforceront sans aucun doute la perception de Tinseltown comme une institution élitiste résistante au changement et aux étrangers, mais cela reste apparemment le cas selon des initiés proches des plus de 1300 membres votants de la branche par intérim de l’académie.

Il semble qu’ils détestent vraiment, vraiment quand les acteurs considérés comme des étrangers ne suivent pas la ligne attendue. En 2013, par exemple, le Post a rapporté le dégoût des électeurs de l’Académie à propos de l’invitation de Sandler et de Beyonce à rejoindre l’Académie, les qualifiant tous les deux d’indignes. Cette fois-ci, Sandler a récemment plaisanté avec Howard Stern: «Si Je ne reçois pas (l’Oscar), je vais f-king revenir et refaire (un film) qui est si mauvais exprès juste pour vous faire payer tous.

Le membre anonyme de l’Académie a déclaré: «Il y avait une arrogance» à Sandler. “C’est un manque de respect.”

Source de l’image: Arthur Mola / Invision / AP / Shutterstock

