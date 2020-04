Un nouveau bogue de stabilité Android provoque des applications et une interface utilisateur figées

Un nouveau bug de stabilité Android est apparu en ligne alors que les utilisateurs signalent des blocages aléatoires d’applications et des blocages d’interface utilisateur (h / t: Android Police). Le problème semble affecter principalement les appareils Google Pixel, mais quelques utilisateurs avec des appareils OnePlus et Xiaomi ont également signalé le problème, suggérant qu’il pourrait être plus répandu.

Un utilisateur OnePlus a tenté de mettre en évidence le bogue dans un enregistrement d’écran. Découvrez la vidéo qu’ils ont publiée sur Twitter:

Je suis le seul à avoir ce genre de problèmes de temps en temps? Les applications aléatoires se bloquent et je dois les fermer à partir des applications récentes #oneplus pic.twitter.com/PfjZKVlk1e – Cosmin Buzle (@CBuzle) 16 avril 2020

Quelques-uns d’entre nous chez Android Authority ont remarqué le problème sur nos derniers appareils Pixel 4 XL ces dernières semaines. Pour nous, réveiller l’appareil lorsqu’une application est en cours d’exécution conduit parfois à un appareil figé. La seule façon de résoudre le problème est de verrouiller et déverrouiller à nouveau le téléphone, bien que ce ne soit pas une solution permanente.

D’autres notent que les blocages se produisent au hasard et pas seulement lorsqu’ils déverrouillent leurs appareils. Pourtant, le moyen le plus courant de résoudre le problème consiste à verrouiller et déverrouiller à nouveau l’appareil.

Quelques utilisateurs ont suggéré de faire glisser le scanner d’empreintes digitales vers le bas pour faire baisser la nuance de notification et résoudre ce problème. Cela ne fonctionnerait que sur les appareils prenant en charge les fonctionnalités telles que les séries Pixel 2 et Pixel 3.

La plupart des appareils concernés semblent exécuter Android 10, mais quelques personnes utilisant l’aperçu du développeur Android 11 ont également remarqué le problème. Il ne semble pas non plus y avoir un seul ensemble d’applications à l’origine du bogue, avec des coupables notables, notamment Amazon, Chrome, le Play Store, Twitter, YouTube, etc.

Google n’a pas encore fait de déclaration à ce sujet. Espérons que la société publiera un correctif dans les prochains jours ou semaines.

Avez-vous rencontré ce nouveau bogue de stabilité Android? Si oui, faites-nous savoir quel appareil vous utilisez dans les commentaires ci-dessous.