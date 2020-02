Un nouveau brevet Apple nous montre comment fonctionnerait un iPhone tout verre et tout écran

Avec Motorola et Samsung menant la charge dans un monde de téléphones pliables, Apple semble envisager une approche légèrement différente. Selon un nouveau brevet repéré par Apple Insider, Apple a travaillé sur un iPhone doté de vitres – et d’écrans – tous côtés.

Le brevet, appelé “Electronic Device with Glass Enclosure” et le brevet américain n ° 20200057525, comprend des diagrammes de ce à quoi cette chose pourrait ressembler. Et cela semble potentiellement être une idée incroyable et terrible en même temps.

Apple décrit comment un appareil peut utiliser plusieurs volets de classe placés de manière à apparaître comme s’ils ne faisaient qu’un.

Classiquement, le verre a été utilisé dans de tels dispositifs pour fournir une fenêtre transparente sur un écran tactile sur une face avant du dispositif. Cependant, il est décrit ici des dispositifs électroniques avec des boîtiers qui utilisent du verre pour définir plusieurs côtés du boîtier. Par exemple, une enceinte qui prend la forme générale d’un prisme rectangulaire peut comprendre une façade en verre, un dos en verre et un ou plusieurs côtés en verre. Dans certains cas, la quasi-totalité de l’enceinte (par exemple, toutes les surfaces extérieures de l’enceinte) est formée de verre, y compris l’avant, l’arrière et tous les côtés de l’enceinte. Dans de tels cas, l’enceinte peut apparaître visuellement et sans contact tactile, de sorte que l’enceinte entière peut sembler être formée d’une seule pièce de verre (même si elle peut être formée de plusieurs pièces distinctes attachées ensemble).

Un iPhone avec plusieurs écrans peut sembler déroutant, mais Apple a l’intention de faire de l’une de ces surfaces “l’affichage principal” avec des applications, des jeux et d’autres informations qui y apparaissent. Les autres affichages ne seront utilisés que pour des informations secondaires.

Les distinctions physiques entre les surfaces avant, arrière et latérales des boîtiers en verre peuvent indiquer des distinctions fonctionnelles des écrans tactiles, ou régions d’affichage, correspondant à ces surfaces. Par exemple, alors qu’un écran tactile orienté vers l’avant peut présenter ou définir une région d’affichage principale (par exemple, pour afficher des fenêtres d’application, des jeux, des grilles d’icônes sélectionnables), un écran tactile orienté vers le côté peut afficher une région d’affichage auxiliaire (par exemple, pour afficher des options qui contrôlent les fonctions de l’appareil électronique telles que le volume du haut-parleur, la sonnerie / le silence, la luminosité de l’écran ou similaires). Une surface arrière peut afficher une région d’affichage auxiliaire supplémentaire, qui peut comprendre un contenu différent de la ou des surfaces avant ou latérales.

Ce genre de chose est évidemment encore à quelques années d’être possible, surtout à un prix réaliste. Il est également important de se rappeler qu’Apple brevète beaucoup de choses chaque année, avec peu de ces idées éventuellement utilisées dans les produits. Mais avec les téléphones pliables étant si chauds en ce moment, quelles sont les chances qu’Apple les ignore et emprunte cette voie à la place?

Demandez-moi encore une fois dans cinq ans.

