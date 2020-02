Un nouveau brevet suggère que le contrôleur PS5 pourrait éventuellement lire votre fréquence cardiaque

De plus en plus de brevets Sony pour d’éventuelles conceptions de contrôleurs continuent d’apparaître. Cette fois, un brevet déposé par Sony explique comment un contrôleur peut mesurer les données biométriques de la main d’un joueur, y compris la fréquence cardiaque. Ces données pourraient ensuite être utilisées pour fournir des commentaires sur le jeu, tels que l’état émotionnel du joueur, ou même s’il aime ou n’aime pas un personnage.

Vous pouvez voir certains des diagrammes du contrôleur dans les images ci-dessous.

Bien que cela soit intéressant, il est important de noter que Sony n’a jusqu’à présent rien mentionné de tel lorsqu’il a révélé des détails sur la manette PlayStation 5 de nouvelle génération. En fait, à part une petite erreur sur un site Web de Sony qui a été rapidement supprimé, Sony ne confirmera même pas que le contrôleur s’appelle DualShock 5.

Les détails confirmés pour le contrôleur PlayStation 5 jusqu’à présent incluent le chargement USB-C et une meilleure autonomie de la batterie, ainsi que des commentaires haptiques qui peuvent fournir une meilleure tension dans les bâtons et les déclencheurs. Nous continuerons de fournir des mises à jour sur toutes les informations relatives à la PlayStation 5, dont le lancement est actuellement prévu pour Holiday 2020.

