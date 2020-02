Un nouveau lieu de rencontre virtuel pour les utilisateurs de la randonnée

Le fondateur et PDG de Hike, Kavin Bharti Mittal, est très intéressé à faire de Hike une partie de l’économie virtuelle dans cette nouvelle décennie. L’économie virtuelle est quelque chose qui n’a pas été très utilisé par le marché indien, et elle représente un territoire intact en ce qui concerne l’économie virtuelle. Mittal affirme qu’il a germé aux États-Unis grâce aux jeux populaires et aux achats intégrés proposés par ces jeux.

Cette histoire est également vraie pour les consommateurs du continent indien. Les utilisateurs dépensant de plus en plus d’argent virtuel pour améliorer leurs avatars, Mittal a eu une idée qui aiderait à monétiser Hike.

La randonnée offrait des services gratuits, sans plans premium, comme celui proposé par l’application de streaming musical Spotify. Mittal a indiqué que désormais, Hike offrira un service premium aux côtés du service gratuit.

Depuis son lancement, Hike

vu des transformations majeures, de commencer comme une application de messagerie indienne à

abritant plusieurs fonctionnalités sous une seule application. Mais quel est le plus

aspect intéressant de la plateforme Hike a été introduit très récemment, le

fonctionnalité appelée HikeLand.

Le modèle bêta de HikeLand pour les tests devrait être lancé en mars. Comme son nom l’indique, Hike créera un territoire virtuel dans lequel l’avatar en ligne d’un utilisateur peut passer du temps avec ses amis proches et ses proches. Il s’agit d’une expérience sociale en ligne unique.

HikeLand sera un endroit magique en ligne où vous pourrez passer du temps avec des amis proches et des proches. HikeMoji va être au centre – Kavin Bharti Mittal, fondateur de Hike et PDG

HikeLand sera disponible dans Hike Sticker Chat, et les utilisateurs n’ont pas besoin de payer pour traîner virtuellement dans le monde créé par Mittal et son équipe. L’équipe Hike garde les choses serrées en ce qui concerne les détails de ce nouveau Hikeland.

Mittal et son équipe Hike ont un public cible en tête, ceux âgés de 16 à 21 ans. Mittal est bien conscient du fait que désormais, avec l’accès aux smartphones, le marché de la consommation se compose d’assez jeunes.

«Les utilisateurs de HikeMoji peuvent désormais jouer avec plus de 1 200 composants, notamment des coiffures, des nuances de peau, des accessoires, des traits du visage, des expressions et même des émotions, ce qui leur donne la possibilité de profiter d’un avatar qui reflète non seulement leur personnalité mais aussi leur humeur. La transition de la version bêta à la V1 (version 1) offre également aux utilisateurs une variété de fonctionnalités, y compris des fossettes, des taches de rousseur, des joues et plus encore », a déclaré la société dans un communiqué.

Grâce à l’apprentissage automatique et à la technologie de l’IA, Hike prend le selfie d’un utilisateur et le convertit en HikeMoji.