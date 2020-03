Un nouveau MacBook Pro, HomePod et bien d’autres sont encore prévus pour 2020

Alors que de nombreux employés d’entreprise d’Apple ont travaillé à domicile dans le cadre des efforts de l’entreprise pour protéger ses employés du nouveau coronavirus, cela n’a pas empêché l’entreprise d’avancer sur un certain nombre de nouvelles générations de ses produits.

Un nouveau rapport de Bloomberg détaille que, si le passage au travail à distance n’a pas été facile, il n’a pas interrompu les progrès sur les nouveaux appareils. Selon le rapport, Apple prévoit toujours de publier de nouvelles versions de HomePod, Apple TV, Macbook Pro, iPad, Apple Watch, iMac et iPhone d’ici la fin de cette année.

“La société travaille sur de nouvelles versions du haut-parleur HomePod, du décodeur Apple TV, du MacBook Pro, des iPad économiques, de l’Apple Watch et de l’iMac pour le début de cette année. La prochaine série d’iPhones phares vise la sortie dans leur état normal. fenêtre d’automne. “

Garder secrets les détails de tous ces nouveaux produits est une tâche difficile, une tâche que Apple a eu du mal à faire même lorsque ses employés travaillaient à huis clos sur son campus. Maintenant, avec le risque supplémentaire que les employés travaillent à domicile sur des informations sensibles, Apple a pris des mesures pour garantir la sécurité de ces informations.

“Dans le cadre de la commande de travail à domicile, Apple a limité les employés autorisés à emporter chez eux les futures versions du logiciel, y compris la prochaine version d’iOS, la plate-forme qui exécute l’iPhone et l’iPad. Comme avec le matériel, les employés travailler sur des logiciels inédits, comme le prochain iOS 14, nécessite l’approbation des plus hauts niveaux de l’organisation, ont déclaré les gens. “

L’entreprise a envoyé aux employés une note soulignant l’importance de garder les informations confidentielles en sécurité à distance et est même allée jusqu’à proposer d’acheter des bureaux et d’autres équipements afin que les gens puissent travailler en toute sécurité depuis leur domicile.

“Que vous travailliez à la maison ou au bureau, il est toujours essentiel de garder le travail confidentiel confidentiel. Lorsque vous travaillez à distance, faites preuve de la même prudence et stockez toujours en toute sécurité les articles et documents confidentiels lorsqu’ils ne sont pas utilisés.”

Gene Munster, analyste d’Apple et co-fondateur de Loup Ventures, a déclaré que la récente sortie des nouveaux iPad Pro et MacBook Air indique qu’Apple se rend compte que le monde dépend de ses produits et s’engage dans ses délais.

“Apple a trouvé l’équilibre entre le fait de reconnaître qu’une grande partie du monde fonctionne avec leurs produits et qu’ils doivent les faire fonctionner et progresser, et ils équilibrent cela avec la sécurité des employés … ils nous rappellent ces petits produits qu’ils ont a récemment annoncé qu’il allait continuer à travailler. “