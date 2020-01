Un nouveau rapport détaille le robot de démontage d’iPhone d’Apple et ses efforts pour arrêter l’exploitation minière de la Terre

Apple a lancé son robot de démontage iPhone Daisy en 2018 comme un moyen de récupérer efficacement les matériaux précieux stockés dans les iPhones. L’entreprise s’efforce également de tenir sa promesse d’arrêter l’exploitation minière de la terre et de fabriquer tous les produits à partir de matériaux recyclés. Dans une nouvelle interview avec ., la vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales d’Apple, Lisa Jackson, a fait le point sur le travail de l’entreprise dans ces domaines.

Actuellement, Daisy se concentre sur le démontage de l’iPhone, et c’était un choix conscient, selon Jackson. En raison de la popularité et des ventes unitaires de l’iPhone, Daisy peut faire la plus grande différence en supprimant les matériaux plutôt que d’autres produits Apple, a expliqué Jackson.

Voici comment fonctionne Daisy:

Daisy, moins de 20 mètres de long, utilise un processus en quatre étapes pour retirer la batterie d’un iPhone avec un souffle d’air de -80 degrés Celsius (-176 Fahrenheit), puis sortez les vis et les modules, y compris le moniteur haptique qui fait un le téléphone vibre.

Les composants sont ensuite envoyés aux recycleurs pour l’extraction et le raffinage des minéraux. Daisy peut déchirer 200 iPhones par heure. En 2017, le robot d’Austin a traité 1 million d’iPhones, a déclaré Apple.

Le rapport . ajoute qu’Apple envisage de partager la technologie Daisy avec d’autres sociétés et industries, y compris les constructeurs automobiles électriques. Que cela se produise ou non reste à voir, mais c’est une proposition intéressante qui pourrait aider à souligner l’accent d’Apple sur la durabilité et la recyclabilité.

En plus de Daisy, Apple est au milieu de ses efforts pour arrêter l’exploitation minière de la terre et construire tous les nouveaux produits à partir de matériaux recyclés. C’est un objectif qui comporte de nombreux défis, et Apple a admis qu’il ne savait pas entièrement comment il réussirait à le réaliser.

Jackson a souligné à . qu’Apple n’est pas en concurrence avec les entreprises qui exploitent:

“Nous ne sommes pas nécessairement en concurrence avec les gens qui exploitent”, a déclaré Jackson d’Apple, qui dirigeait l’Agence américaine de protection de l’environnement sous le président Barack Obama. «Il n’y a rien à craindre des mineurs dans cette évolution.»

Les dirigeants de l’industrie minière ont ajouté que tout le monde ne serait pas en mesure de suivre l’exemple d’Apple, et certains sceptiques ont souligné que cela pourrait même ne pas être possible pour Apple. «Il y a cet ego qui croit pouvoir récupérer tous ses minéraux, et ce n’est pas possible», a déclaré Kyle Wiens, PDG d’iFixit.

