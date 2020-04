Un nouveau rapport indique que l’iPhone 9 pourrait être lancé dès demain

Alors que presque toutes les informations indiquent qu’Apple annoncera très probablement le nouvel iPhone à bas prix dans quelques semaines, un nouveau rapport affirme que le téléphone pourrait voir une sortie dès demain.

Rapporté par ., un “lecteur très fiable” a donné un pourboire au magasin en disant que le lancement du nouvel iPhone est imminent et pourrait voir une sortie vendredi.

La publication va plus loin en disant que les informations qu’ils ont apprises indiquent qu’Apple ne se référera pas au nouveau téléphone comme l’iPhone 9 ou l’iPhone SE 2, mais simplement l’iPhone SE. Cela montrera cependant que l’iPhone SE est le modèle 2020 de l’appareil.

Le nouvel iPhone SE serait proposé en noir, blanc et PRODUCT (Red) et serait disponible en configurations de stockage de 64 Go, 128 Go et 256 Go.

Apple publiera également un certain nombre d’étuis pour le nouvel iPhone, y compris un étui en silicone noir et blanc. Les étuis en cuir seront également disponibles dans les couleurs noir, rouge et bleu nuit.

Le nouvel iPhone à bas prix devrait avoir un prix de départ de 399 $ et comporter la dernière puce de la série A dans les smartphones phares d’Apple, Touch ID, et ressembler à l’iPhone 8.

Aucun rapport n’a été confirmé par une autre source, nous devrons donc attendre demain pour voir s’il y a du vrai dans l’idée que le nouvel iPhone fera ses débuts demain. Cela dit, au moins un accessoire pour le produit, un protecteur d’écran Belkin, a déjà atterri sur le site Web d’Apple.

Littéralement sur le site Web d’Apple https://t.co/Rrqrlxx34R pic.twitter.com/J2CDyMtDBC

– Jon Prosser (@jon_prosser) 3 avril 2020

À ce stade, il semble que toute date de sortie soit possible.

