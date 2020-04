Un nouveau téléphone de jeu Android lance des vitesses de charge record – .

Lenovo est sur le point de lancer un téléphone de jeu de marque Legion qui prendra en charge des vitesses de charge de la batterie allant jusqu’à 90 W, selon les teasers.

À de telles vitesses, des chargeurs USB-C pour ordinateur portable peuvent être utilisés pour recharger le téléphone, ou le chargeur du téléphone peut convenir à une utilisation sur des ordinateurs portables et autres gadgets.

Cependant, on ne sait pas combien de temps il faudrait à la batterie de la Légion pour se recharger à de telles vitesses.

La durée de vie de la batterie est l’une des fonctionnalités les plus importantes d’un smartphone, et les fabricants de combinés doivent trouver un moyen de maximiser la durée de vie de la batterie sans nuire aux autres composants ni aux performances du combiné. L’espace interne est limité et il n’est pas facile d’emballer une batterie haute capacité dans un appareil mince. C’est là que les cartes logiques empilées sont utiles, et nous avons vu de telles conceptions sur divers appareils ces dernières années. L’élimination de la prise casque a également aidé à recycler l’espace pour l’utilisation de la batterie, tout comme les systèmes de caméras multi-objectifs ont utilisé plus d’espace.

Mais la capacité de la batterie ne devrait plus être une préoccupation de nos jours, car les fabricants de smartphones ont conçu toutes sortes de technologies de charge propriétaires, y compris des variétés filaires et sans fil, qui prennent en charge des vitesses de charge plus rapides que jamais. Plus la puissance est élevée, plus la batterie sera rechargée rapidement. La charge filaire rapide varie de 25 W sur le Galaxy S20 à 65 W sur l’Oppo Find X2. Mais la vitesse de chargement record d’Oppo est sur le point d’être battue par un téléphone qui pourrait se charger à l’aide du chargeur de votre ordinateur portable.

La technologie de charge filaire SuperVooc 65W d’Oppo est relativement nouvelle et c’est une fonctionnalité que j’envie en tant qu’utilisateur d’iPhone. En fait, tout nouveau produit phare Android se recharge plus rapidement que l’iPhone. Mais Lenovo est sur le point de lancer un combiné qui prendra en charge des chargeurs de 90 W. Le fabricant chinois de smartphones lancera bientôt un téléphone de jeu sous la marque Legion. Bien que les fonctionnalités du téléphone soient encore un mystère, les teasers de la Légion sur les réseaux sociaux en Chine indiquent que le combiné prendra en charge la charge à 90 W:

Si vous possédez un MacBook Pro 15 pouces, vous disposez d’un chargeur USB-C de 87 W. Tous les nouveaux modèles de MacBook Air reposent sur des adaptateurs d’alimentation de 30 W, tandis que le Pro 13 pouces a besoin d’un chargeur de 61 W. Tous ces chargeurs pourraient recharger le téléphone de la Légion. En d’autres termes, tout nouveau chargeur d’ordinateur portable USB-C pourrait fonctionner avec la Légion. Étant donné que le combiné Android Legion n’est pas officiel, et que ce ne sont que des teasers, nous ne pouvons que spéculer pour le moment.

En outre, la taille de la batterie du téléphone et le temps qu’il faudra pour charger complètement ne sont pas clairement définis. Les smartphones n’utilisent pas les vitesses de charge maximales tout au long du processus de charge, des vitesses de limitation pour assurer la sécurité de la batterie. Pourtant, une batterie qui prend en charge des taux allant jusqu’à 90 W aurait sans aucun doute besoin de beaucoup moins de temps pour passer de 0 à 100%.

Cependant, Lenovo n’est guère la seule entreprise qui cherche à augmenter considérablement la vitesse de chargement des téléphones. Deux autres fabricants de smartphones chinois étudient également une technologie qui augmenterait considérablement les taux de charge. L’année dernière, Samsung a annoncé de nouvelles puces qui lui permettraient de créer des chargeurs universels pouvant recharger une variété d’appareils, des smartphones aux ordinateurs portables, prenant en charge une vitesse maximale de 100 W. Vivo a fait la démonstration de chargeurs de 120 W l’été dernier, et Xiaomi est sorti avec sa technologie théorique Super Charge Turbo de 100 W quelques mois plus tard.

Le chargeur 100W de Xiaomi pourrait recharger une batterie de 4000 mAh en 17 minutes. Le chargeur 120W de Vivo serait encore plus rapide que cela, nécessitant 13 minutes pour atteindre une charge complète sur un téléphone de 4000 mAh.

