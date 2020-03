Un nouveau test sanguin alimenté par l’IA pourrait révéler un cancer du poumon sans tomodensitométrie – .

Un test sanguin qui utilise l’apprentissage automatique pour rechercher l’ADN du cancer pourrait révéler un cancer du poumon chez des patients qui autrement n’auraient jamais été testés.

Le système est précis chez environ les deux tiers des patients, mais cela pourrait suffire à sauver 1 200 vies supplémentaires par an, selon les scientifiques qui l’ont développé.

Aux États-Unis, une équipe de scientifiques a mis au point un test sanguin qui utilise l’apprentissage automatique pour rechercher les signes révélateurs du cancer du poumon. Le système, qui en est encore à ses débuts, pourrait éventuellement remplacer les tomodensitogrammes comme mesure de dépistage de première intention pour les patients suspectés de cancer du poumon.

Le test recherche l’ADN tumoral qui circule dans le sang d’une personne et est beaucoup moins cher que les tomodensitogrammes généralement utilisés pour diagnostiquer le cancer du poumon. Il n’est pas encore prêt à être utilisé à grande échelle ou sur lequel on peut compter dans le monde réel, mais la recherche est incroyablement prometteuse et pourrait s’avérer une arme puissante contre l’un des types de cancer les plus meurtriers.

Les chercheurs en médecine et les médecins savent déjà que l’ADN du cancer circulant dans la circulation sanguine d’un patient pourrait servir d’outil de diagnostic de la maladie. Cependant, il n’est pas réaliste de charger des techniciens médicaux de rechercher ces minuscules taches de cancer qui traversent le sang. L’intelligence artificielle, en revanche, peut faire ce travail beaucoup plus facilement qu’un humain.

Lors de leurs premiers tests, les chercheurs ont découvert que leur nouveau système était capable d’identifier le cancer du poumon de stade 1 chez 63% des patients qui en étaient atteints. Cela signifie qu’il a encore raté des cancers chez environ un tiers des personnes testées. Cela peut sembler inacceptable, et les tomodensitogrammes sont souvent en proie à de faux positifs mais sont généralement plus précis. Cependant, cela pourrait ne pas être un facteur décisif pour ce type de nouvelle forme de test.

En raison du coût élevé des tomodensitogrammes, de nombreux patients potentiels atteints d’un cancer du poumon ne sont pas testés du tout, ce qui les expose à un risque accru d’être diagnostiqué positivement avec des stades encore plus avancés de cancer plus tard. Un test sanguin qui peut détecter l’ADN du cancer dans le sang – même si ce n’est que 63% du temps – pourrait être une option de dépistage facile qui sauve un grand nombre de vies.

Les scientifiques qui ont développé le système pensent que son utilisation pourrait prolonger la vie de 1 200 personnes par an. De plus, il est possible que le système soit modifié pour chasser également d’autres types de cancers. C’est un développement potentiellement révolutionnaire dans le dépistage du cancer, mais cela pourrait prendre un certain temps avant que nous voyions ces options apparaître dans les hôpitaux et les cliniques à travers le pays ou dans le monde.

