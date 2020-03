Un ordinateur Apple-1 entièrement fonctionnel rare récupère plus de 450 000 $ aux enchères

Un rare ordinateur Apple-1 entièrement fonctionnel s’est vendu 458 711 $ aux enchères cette semaine, selon RR Auction, basé à Boston.

RR Auction affirme que l’ordinateur a été acquis par le magasin d’ordinateurs du Michigan SoftWarehouse dans les années 1980 dans le cadre d’un échange pour une machine IBM plus récente. Il a ensuite été exposé dans le magasin dans un coffret de style musée sur mesure, avant d’être rangé. L’ordinateur a été restauré dans son état de fonctionnement d’origine en juin 2019 par “l’expert Apple-1” Corey Cohen, qui a évalué l’état actuel de l’unité à 8/10.

“L’Apple-1 n’est pas seulement une merveille d’ingéniosité informatique précoce, mais le produit qui a lancé ce qui est aujourd’hui l’une des entreprises les plus précieuses et les plus prospères au monde”, a déclaré Bobby Livingston, vice-président exécutif de RR Auction, ajoutant que les premiers produits Apple continuer à attirer l’intérêt des fans passionnés de l’entreprise dans le monde entier.

L’ordinateur a été vendu avec tous les composants et accessoires nécessaires au fonctionnement et s’est révélé entièrement fonctionnel pendant environ huit heures lors d’un test complet.

On pense que le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, a construit 200 des ordinateurs Apple-1 et en a vendu 175, ce qui en fait un objet de collection rare. L’ordinateur a été conçu à l’origine comme une carte de circuit imprimé nue pour être vendu en kit et complété par des amateurs d’électronique, mais Steve Jobs a ensuite vendu 50 unités entièrement assemblées de l’ordinateur à The Byte Shop en Californie.

Un autre ordinateur Apple-1 entièrement fonctionnel a été vendu 905000 $ en 2014.

