Un ordinateur Apple-1 pleinement fonctionnel est mis aux enchères à Boston

Un ordinateur Apple-1 pleinement fonctionnel a été mis aux enchères à Boston, où il devrait rapporter plus de 300 000 $ dans les prochains jours.

Le lot est intitulé «Ordinateur Apple-1 – Apple-1 entièrement fonctionnel avec un processeur Synertek C6502 rare» et sa description indique:

Ordinateur Apple-1 exceptionnel et entièrement fonctionnel (également connu sous le nom d’Apple I ou Apple Computer 1), avec tous les composants et accessoires nécessaires au fonctionnement. Cet ordinateur Apple-1 a été acquis par SoftWarehouse, une boutique / franchise informatique dans l’ouest du Michigan, dans les années 1980 dans le cadre d’un échange pour une machine IBM plus récente. Il a ensuite été exposé dans le magasin dans un coffret de style musée sur mesure, avant d’être rangé. Cet Apple-1 a récemment été présenté dans l’épisode de Pawn Stars “ Ship Happens ” (Saison 17, épisode 10).

Sur le côté gauche, la carte est marquée: “Apple Computer 1, Palo Alto, Ca. Copyright 1976.” Il semble que ce soit l’une des dernières cartes NTI Apple-1 peuplées, comme l’indique l’utilisation de tous les condensateurs électrolytiques jaunes de 22mf et le rare CPU Synertek C6502 en céramique blanche de 1976 de la 43e semaine de 1976. C’est l’une des deux NTI survivantes connues Apple-1 qui a utilisé ce processeur; la plupart des Apple-1 connus utilisaient des microprocesseurs MOS 6502. Le Synertek C6502 est considéré comme l’exemple le plus rare d’un processeur 6502 sous licence de 1976.

L’Apple-1 est livré avec 8 Ko de RAM et est décrit comme “l’un des meilleurs exemples NTI connus à ce jour”.

L’ensemble comprend également une interface Apple Cassette originale, un kit de clavier terminal, un moniteur vidéo d’époque dans une vitrine en bois, une alimentation électrique, un modulateur TV et des copies du manuel d’utilisation. L’article aurait été restauré par un expert l’année dernière, et comme mentionné, c’est une machine entièrement fonctionnelle, récemment testée pour fonctionner pendant huit heures d’affilée sans faute.

La «règle des 30 minutes» pour ce lot en particulier entrera en vigueur le jeudi 12 mars. Cela signifie que toute personne qui enchérira sur le lot avant la clôture aura un accès exclusif aux offres après 18 h 00 HE. La vente sera conclue une fois que le lot n’a pas reçu de nouvelles offres pendant 30 minutes, cette minuterie est réinitialisée à chaque fois qu’une enchère arrive, mais les nouveaux enchérisseurs ne peuvent pas entrer après 18h00.

L’article a actuellement 7 enchères et se situe à 106 295 $, et vous devrez augmenter ce montant de 10 000 $ si vous souhaitez vous lancer dans l’action. Vérifiez-le!

