Un passager JetBlue qui a volé avec le coronavirus a été giflé avec une interdiction à vie – .

Nous allons voir beaucoup plus de ce genre de choses dans les prochains jours, alors que les États-Unis et le reste du monde continuent de maîtriser la propagation du coronavirus: JetBlue a accordé une interdiction à vie à un passager qui a voyagé avec le virus.

Une mise en garde importante: le passager n’était pas au courant du diagnostic avant le décollage. Le passager a reçu un SMS confirmant un diagnostic positif en vol et a informé l’équipage une fois l’avion atterri.

La distanciation sociale reste le mantra en deux mots que les responsables continuent de répéter alors que les États-Unis tentent «d’aplanir la courbe» de l’épidémie de coronavirus. En attendant, attendez-vous à voir plus de ce genre de chose autour de l’éthique de la maladie. Twitter regorge également actuellement de cas où des gens essaient désespérément de ne pas tousser en public ou d’éternuer, de peur d’atténuer la colère rapide de tous ceux qui les entourent.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Imaginez ce scénario: dans quelques instants, vous êtes sur le point de monter dans un Uber ou un taxi. Vous ne vous sentez pas bien, et – juste pour le plaisir de discuter, parce que, espérons-le, vous pratiquez tous une bonne hygiène et restez en sécurité – vous pensez que vous pourriez avoir le coronavirus. En fait, vous avez déjà été testé et attendez d’obtenir les résultats avant de savoir avec certitude.

Le dites-vous de manière proactive au conducteur? “Hé mec, au fait, juste pour que tu saches …”

Ce scénario exact s’est joué plus tôt cette semaine. Au lieu d’un trajet en taxi, c’était un vol JetBlue. Un passager, selon les informations, ne se sentait pas bien et a passé un test de coronavirus avant de monter dans un vol. Il est monté à bord du vol (sans connaître les résultats). Ce passager a reçu un SMS pendant le vol l’informant que le diagnostic était positif.

Une fois que l’avion a atterri, à ce moment-là, le passager a dit à l’équipage de l’avion, hé, juste pour que vous le sachiez – je viens d’apprendre cela.

Il s’agissait d’un passager volant de New York (qui, soit dit en passant, a les cas de coronavirus les plus confirmés aux États-Unis à ce stade) à West Palm Beach mercredi soir. JetBlue n’a pas pris avec bonté les actions du passager mettant potentiellement son personnel en danger et a institué une interdiction à vie. “L’événement d’hier soir a mis nos membres d’équipage, nos clients et les fonctionnaires fédéraux et locaux dans une situation troublante qui aurait pu être facilement évitée, et en tant que tel, ce client ne sera pas autorisé à voler sur JetBlue à l’avenir”, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. communiqué publié jeudi.

L’autorité portuaire de New York et du New Jersey a immédiatement utilisé des images de caméras de sécurité pour commencer à nettoyer les zones traversées par ce passager pour monter à bord de son avion, notamment les portes, les ascenseurs et les toilettes. À West Palm Beach, l’aéroport international de Palm Beach fonctionne normalement, bien qu’il ait temporairement fermé le hall A pour être nettoyé, car c’est là que les passagers à bord de ce vol particulier sont passés après le débarquement.

L’état du passager n’est pas clair pour le moment, mais c’est une excuse aussi bonne que n’importe laquelle pour rappeler à tout le monde de ne pas se soucier de votre propre santé mais de votre impact potentiel sur les gens qui vous entourent. Vendredi, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le virus était une pandémie mondiale et l’Europe est l’épicentre actuel:

Mise à jour du coronavirus, Europe:

– Italie: 3 497 nouveaux cas

– Espagne: 1 159 nouveaux cas

– Allemagne: 910 nouveaux cas

– France: 838 nouveaux cas

– Royaume-Uni: 342 nouveaux cas

– Suisse: 234 nouveaux cas

– Pays-Bas: 155 nouveaux cas

– Autriche: 151 nouveaux cas

– Suède: 147 nouveaux cas

– Belgique: 130 nouveaux cas

– Norbert Elekes (@NorbertElekes) 14 mars 2020

Source de l’image: CJ GUNTHER / EPA-EFE / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.