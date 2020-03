Un patient souffrant d’un coronavirus en Floride pense que la thérapie de dernière minute à l’hydroxychloroquine lui a sauvé la vie – .

Un nouveau patient atteint de coronavirus dans un état grave pense qu’un traitement à l’hydroxychloroquine de dernière minute lui a sauvé la vie.

Le médicament antipaludéen a fait la une des journaux ces derniers jours après l’enthousiasme du président Trump lorsqu’il a évoqué une potentielle thérapie COVID-19 à base de chloroquine.

Une étude limitée en France a montré que le médicament contre le paludisme peut être prometteur contre le coronavirus, tandis qu’une étude en Chine n’a montré aucune preuve à l’appui de ces allégations. L’OMS a inclus le médicament dans un vaste essai visant à déterminer un protocole de traitement potentiel au COVID-19.

Le nouveau coronavirus est une menace si massive en ce moment car il est très contagieux, il a une longue période d’incubation, il peut être asymptomatique ou imiter les signes de la grippe commune et il n’a pas de remède. Les scientifiques se sont empressés de comprendre la pathologie du COVID-19 depuis son apparition en Chine il y a près de trois mois, et nous avons vu des résultats incroyables depuis lors. Mais nous n’avons toujours pas de protocole de traitement qui peut augmenter les temps de récupération et tuer le virus avant qu’il ne puisse entraîner des complications respiratoires potentiellement mortelles. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) supervise un essai massif de quatre médicaments et combos différents qui se sont avérés efficaces dans des études plus limitées, et les listes incluent un ancien médicament qui a été utilisé pour traiter le paludisme. La chloroquine ou l’hydroxychloroquine ont fait la une des journaux ces derniers jours après que le président Trump en eut fait l’éloge à la télévision, même si les experts de la santé ont averti qu’il n’y avait aucune preuve définitive que le médicament antipaludique pouvait accélérer la récupération du COVID-19. Cependant, des preuves anecdotiques peuvent exister et certains patients peuvent récupérer plus rapidement après un traitement à la chloroquine. C’est certainement ce qu’un patient souffrant de coronavirus croit, car il dit que le médicament lui a sauvé la vie.

Rio Giardinieri, 52 ans, a déclaré à Fox 11 LA qu’il pensait avoir contracté COVID-19 lors d’une conférence à New York. Il a ensuite eu de la fièvre pendant cinq jours, des maux de dos, des maux de tête, de la toux et de la fatigue – il dormait 15 heures par jour au lieu des cinq heures habituelles. Il a dit que les médecins ne le verraient pas, alors il s’est rendu à l’hôpital Joe DiMaggio, dans le sud de la Floride, près de son domicile où il a «failli s’évanouir» en attendant d’être testé.

On lui a diagnostiqué une pneumonie et un coronavirus, et il s’est retrouvé à l’ICO sous oxygénothérapie. Il était toujours incapable de respirer et, après plus d’une semaine, les médecins lui ont dit qu’ils ne pouvaient plus rien faire.

Vendredi soir, il a dit au revoir à sa femme et à ses enfants, et c’est alors qu’un ami lui a envoyé des informations sur la chloroquine. C’est alors que Giardinieri a contacté un médecin et a demandé le médicament à base d’hydroxychloroquine:

Il m’a donné toutes les raisons pour lesquelles je ne voudrais probablement pas l’essayer car il n’y a pas d’essais, il n’y a pas de tests, ce n’est pas quelque chose qui a été approuvé. Et j’ai dit regardez je ne sais pas si je vais le faire jusqu’au matin car à ce moment-là, je pensais vraiment que j’arrivais à la fin parce que je ne pouvais plus respirer. Il a accepté et a autorisé son utilisation et 30 minutes plus tard, l’infirmière me l’a donné

Une heure après le traitement, il sentit son cœur battre dans sa poitrine:

Ils ont dû venir me calmer et prendre soin de moi. J’ai eu un autre épisode environ deux heures plus tard où je suis arrivé au point où je ne pouvais plus respirer et mon cœur battait à nouveau alors ils m’ont donné du Benadryl à travers le système et autre chose. Je ne sais pas trop ce que c’était. Cela m’a permis de m’endormir et quand je me suis réveillé à exactement 4 h 45 du matin, je me suis réveillé comme si de rien n’était.

Depuis, il n’a plus de fièvre, il se sentait bien et a pu respirer à nouveau. Les médecins pensent que les progrès de Giardinieri ne sont pas une réaction au médicament, mais le patient pense que c’est le médicament qui l’a sauvé:

Pour moi, il ne faisait aucun doute que je ne le ferais que le matin. Donc pour moi, la drogue m’a sauvé la vie.

Ce n’est pas suffisant pour conclure que la chloroquine peut améliorer les traitements au COVID-19. L’autre jour, un homme est décédé après s’être empoisonné avec une substance nettoyante pour aquarium qu’il pensait être similaire à la drogue. Par ailleurs, les autorités nigérianes ont signalé un empoisonnement à la chloroquine, car les gens ont commencé à acheter le médicament dans les pharmacies à la suite des remarques de Trump à la presse sur le médicament.

Ce qui est important à noter, c’est que le médicament ne peut pas prévenir les infections, car ce n’est pas un vaccin. De plus, tout traitement au COVID-19 basé sur le médicament antipaludéen doit être effectué dans les hôpitaux par des médecins. Il est à espérer que le méga-essai de l’OMS fournira plus de réponses sur l’efficacité et l’innocuité de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine, date à laquelle les autorités pourront décider si elles doivent être utilisées pour traiter la nouvelle maladie à coronavirus.

Jusqu’à présent, une étude limitée en France a montré certaines promesses, mais une étude tout aussi limitée de la Chine réfute ces résultats, affirmant que la chloroquine n’est pas meilleure que les autres traitements COVID-19 essayés dans les hôpitaux en ce moment.

Source de l’image: MURTAJA LATEEF / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

