un phénomène mondial ou une menace?

Une renommée mondiale acclamée par les crypto-monnaies avec sa structure opérationnelle unique qui offre des transferts de fonds pratiques et à faible coût dans le monde entier. Avec des milliards de dollars d’investissements et de revenus, le taux de fraude est également élevé en raison du manque de régulation de ce secteur.

Ce scénario a facilité le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Afin d’exploiter pleinement le potentiel de croissance de la crypto-monnaie, les entreprises doivent tenir compte des derniers régimes de crypto AML. Le logiciel de conformité AML est considéré comme une solution réalisable pour une conformité sans friction et une croissance durable.

La crypto-monnaie a acquis une renommée mondiale auprès des investisseurs et des consommateurs dans la décennie qui a suivi sa fondation. En 2009, «Bitcoin» – la première crypto-monnaie a été créée qui a maintenant une capitalisation boursière de 64 milliards de dollars (en janvier 2019). Selon le rapport de Statista, le marché mondial de la technologie de la blockchain en 2018 était de 1,2 milliard de dollars et Coinbase, un échange de crypto-monnaie pure-play, a 5,6 milliards d’utilisateurs dans le monde.

Il y a aussi le côté obscur de ce succès inégalé. Les fraudeurs et les cybercriminels ont pleinement utilisé la faille réglementaire dans le secteur des crypto-monnaies. Les nouvelles de Bitcoin.com ont révélé que 3,6 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été volés au cours des deux premiers mois de 2018. De nombreux échanges de crypto-monnaies et fournisseurs de portefeuilles utilisent la vérification d’identité en ligne et un logiciel de conformité AML pour lutter contre ces menaces de fraude et obtenir une croissance durable.

La crypto-monnaie a ses propres avantages et inconvénients. Il a de la valeur ainsi que des risques pour les entreprises et les consommateurs. Il attire les entreprises et les consommateurs pour répondre à leurs besoins de transfert d’argent. Vous trouverez ci-dessous une analyse approfondie des avantages et des inconvénients de la crypto-monnaie, de ses perspectives futures et des régimes mondiaux qui pourraient façonner l’avenir de la crypto-monnaie.

Avantages de la crypto-monnaie

La crypto-monnaie est une monnaie numérique développée dans le but de combler le vide dans le transfert international de fonds que la monnaie fiduciaire n’est pas en mesure de couvrir. Vous trouverez ci-dessous les quelques avantages ou fonctionnalités clés de la crypto-monnaie qui soutiennent sa formidable renommée.

Transfert d’argent rapide

L’une des principales raisons de la renommée de la crypto-monnaie est le court laps de temps qu’elle offre à ses consommateurs pour le transfert de fonds. Il livre de l’argent dans le monde entier en quelques minutes, et cela sans avoir à visiter une banque de crypto-monnaie physique.

Frais de transfert de fonds bas

La crypto-monnaie offre un transfert de fonds rapide avec des frais peu élevés. Comme la crypto-monnaie n’est pas réglementée dans la plupart des régions du monde, il n’y a pas de taxes et de droits sur le transfert de fonds de crypto-monnaie inter-pays. De plus, les frais qu’elle facture sont minimes, donc les gens préfèrent la crypto-monnaie au fiat. Les personnes qui envoient des fonds chez eux utilisent la crypto-monnaie pour éviter toute déduction fiscale.

De nouvelles entreprises de croissance pour les commerçants

Les commerçants qui vivent dans des pays à haut risque l’utilisent pour faire des affaires avec d’autres pays. Comme le transfert fiduciaire est un processus très long et souvent les banques ne répondent pas aux clients des pays à haut risque jusqu’à ce qu’un intermédiaire soit impliqué pour garantir le paiement de ces clients.

Régimes AML mondiaux et crypto-monnaies

Les fraudes et les escroqueries mondiales dans la crypto-monnaie augmentent. Le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont facilités grâce aux failles du cadre réglementaire des crypto-monnaies. Afin d’éliminer le blanchiment d’argent et d’autres délits monétaires, les autorités réglementaires élargissent la portée des régimes de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) pour réglementer les crypto-monnaies ainsi que les monnaies fiduciaires. Vous trouverez ci-dessous quelques changements récents dans les régimes AML mondiaux concernant les crypto-monnaies.

La FINMA a délivré des certificats bancaires aux banques de crypto-monnaie

La FINMA, une autorité réglementaire suisse, a délivré un certificat bancaire à deux banques de crypto-monnaie pureplay. Les banques de crypto-monnaie devront suivre une LBA et des clients stricts en raison de règles de diligence pour empêcher le blanchiment d’argent. Les portefeuilles cryptographiques réglementés et non réglementés seront responsables de la conformité AML. Cette nouvelle entreprise de la FINMA devrait améliorer la crédibilité des crypto-monnaies à l’avenir.

Modifications des régimes de LBC du Canada

Le gouvernement canadien a modifié le règlement d’application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT). Le nouveau règlement ajoutera des entreprises et des portefeuilles de monnaie virtuelle aux entités déclarantes. Les entreprises de monnaie virtuelle et les entreprises de services monétaires (ESM) auront le droit de pratiquer la réglementation en matière de diligence raisonnable, d’enregistrement et de déclaration conformément aux normes internationales du GAFI (Groupe d’action financière).

CANAFE (Centre d’analyse des opérations et déclarations financières) mettra en œuvre le nouveau règlement de LBC.

Utilisation de la crypto-monnaie dans différentes régions

La crypto-monnaie a eu un impact mondial, mais son acceptation et sa croissance varient selon les régions du monde. Un tour d’horizon des experts (à suivre) sur son acceptation et son avenir dans l’écosystème africain des technologies de pointe a souligné que les crypto-monnaies amélioreront la croissance de la Fintech en Afrique si l’environnement réglementaire est approprié. L’Afrique est en avance sur de nombreux pays développés en matière de financement P2P. En outre, le secteur Fintech est en plein essor en raison des frais de transfert bas et des transferts rapides hors taxes qu’offre la crypto-monnaie.

Statista a également souligné dans son rapport de 2019 que la Turquie, le Brésil et la Colombie sont les trois premiers pays où l’utilisation des crypto-monnaies est très courante. Les pays développés comme les États-Unis ont également une énorme base de consommateurs pour la crypto-monnaie, 17% des utilisateurs d’Amérique du Nord utilisent la crypto-monnaie.

Ces faits saillants de la recherche montrent que la crypto-monnaie n’est pas limitée aux pays développés et qu’elle promet des avantages égaux pour les économies développées et sous-développées.

La doublure argentée de la crypto-monnaie

La crypto-monnaie utilise la blockchain pour transférer rapidement des fonds tout en gardant une trace des transferts. Mais l’utilisation d’une technologie de pointe ne garantit pas un secteur sans fraude. Cacher son identité est très facile tout en effectuant des transferts de crypto-monnaie. De nombreux échanges de crypto n’effectuent pas de vérification d’identité sur leurs clients alors que leurs clients viennent de tous les coins du monde. De manière volontaire ou non, ils servent des clients et des criminels à haut risque.

Le blanchiment d’argent est généralement effectué par le biais de transferts en ligne de crypto-monnaie ou par échange fiat vers crypto et vice versa. Une série de transferts de fonds sont effectués sur les échanges de crypto-monnaie pour masquer la piste de l’argent. En outre, les crypto-monnaies sont utilisées pour acheter des marchandises sur le Web noir.

Comment la crypto-monnaie peut-elle empêcher la fraude?

Les fraudes courantes dans les échanges de crypto-monnaies sont le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme menés cachés derrière les identités volées ou fausses. Les échanges de crypto-monnaie, les portefeuilles et les facilitateurs de paiement sont les principales cibles des criminels. Maintenant que les autorités réglementaires resserrent les rênes des blanchisseurs d’argent dans le secteur des crypto-monnaies, les entreprises de ce secteur doivent exercer une diligence raisonnable sur leurs clients pour améliorer leur crédibilité.

La vérification d’identité en temps réel est une solution réalisable pour les entreprises de cryptographie pour exercer la conformité AML. Les clients sont vérifiés en ligne une minute avant de les intégrer, ce qui élimine le risque de restauration pour les blanchisseurs d’argent. De nombreuses entreprises crédibles à travers le monde proposent ces services avec de bons modèles de tarification. Ces solutions AML sont rentables pour les startups et les entreprises.

Tout vient avec ses propres avantages et inconvénients, tout comme la crypto-monnaie. Les entreprises devraient se concentrer sur les opportunités de croissance qu’elles offrent et utiliser des solutions de prévention de la fraude pour garder une longueur d’avance sur les fraudeurs.