Un piratage d’empreintes digitales douteux sur Samsung Galaxy pourrait améliorer les vitesses de déverrouillage

Quelques propriétaires de Samsung Galaxy ont remarqué un petit piratage qui pourrait améliorer les vitesses de déverrouillage du scanner d’empreintes digitales à l’écran. Il a d’abord fait surface sur les forums des développeurs XDA, et plusieurs utilisateurs jurent que leur scanner d’empreintes digitales est beaucoup plus rapide tandis que d’autres n’ont pas remarqué une grande différence. Il fonctionnerait sur des combinés comme les gammes Galaxy S10, Galaxy S20 et Galaxy Note 10.

Maintenant, nous ne pouvons pas vous recommander d’essayer cette astuce vous-même. Ce piratage de vitesse n’est même pas garanti de fonctionner, et jouer avec les paramètres de l’appareil comme celui-ci peut conduire à un combiné cassé.

Lisez aussi: Rappel amical: la biométrie n’est pas le meilleur moyen de sécuriser votre téléphone

Mais si vous êtes prêt à prendre le risque, cela ne prend que quelques étapes. Voici comment:

Ouvrez votre appareil Réglages.Rechercher Optimiser l’utilisation de la batterie dans la barre de recherche des paramètres et sélectionnez-le. menu déroulantet sélectionnez Tout pour voir des applications optimisées. com.samsung.android.biometrics.app.settings et basculez pour désactiver cette fonction.Redémarrer votre téléphone et tournez-le.

Si vous finissez par essayer ce hack douteux, faites-nous savoir si vous remarquez une différence dans les commentaires ci-dessous. D’un autre côté, si vous cherchez des moyens plus sûrs d’augmenter la vitesse de déverrouillage des empreintes digitales de votre Samsung Galaxy, consultez notre guide complet ici.