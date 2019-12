Un pirate de la «famille du crime turc» plaide coupable au chantage contre Apple

Un homme de 22 ans qui prétendait être le porte-parole d'un groupe de hackers appelé "Turkish Crime Family" a plaidé coupable à Londres d'avoir tenté de faire chanter Apple, rapporte Bloomberg.



En mars 2017, Kerem Albayrak a prétendu avoir accès à plusieurs millions de comptes iCloud et a exigé qu'Apple paie 75000 $ en crypto-monnaies, ou il réinitialiserait un certain nombre de comptes et rendrait la base de données disponible en ligne. Il a ensuite porté sa demande à 100 000 $.

Apple a répondu à la menace de rançon à l'époque en disant qu'il n'y avait eu aucune violation de ses systèmes. En effet, selon la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni, les données qu'Albayrak prétendait provenir de services tiers précédemment compromis qui étaient pour la plupart inactifs, comme Apple le prétendait à l'origine.

Un officier supérieur d'enquête de la NCA a déclaré dans un communiqué que lors de l'enquête, "il est devenu clair qu'Albayrak cherchait la gloire et la fortune".



Qualifié de «cybercriminel affamé de gloire» par la NCA, Albayrak a déclaré aux enquêteurs que «lorsque vous avez le pouvoir sur Internet, c'est comme la gloire et tout le monde vous respecte, et tout le monde le poursuit en ce moment».

Albayrak a évité la prison et a été condamné à une peine de deux ans avec sursis à la suite de l'enquête de la NCA. Il a également été condamné à un couvre-feu électronique de six mois et à 300 heures de travail non rémunéré.