Un pirate turc a tenté de faire chanter Apple pour 75 000 $

LONDRES – Un hacker turc de 22 ans a tenté de faire chanter Apple à hauteur de 75 000 $. Il a plaidé coupable vendredi à Londres (via Bloomberg News).







Hacker plaide coupable

Kerem Albayrak a déclaré à Apple qu'il supprimerait une base de données contenant 319 millions d'iCloud et d'autres comptes Apple. Il a exigé 75 000 $ en crypto-monnaie ou 1 000 cartes-cadeaux iTunes d'une valeur de 1 000 $ chacune. La National Crime Agency (NCA) de Grande-Bretagne a décrit le pirate informatique comme un «cybercriminel avide de renommée». M. Albrayrak a prétendu parler au nom d'une famille criminelle turque. Il aurait déclaré aux enquêteurs que "lorsque vous avez le pouvoir sur Internet, c'est comme la gloire et que tout le monde vous respecte, et tout le monde court après ça."

Il est entendu que le réseau d'Apple n'a pas été compromis. M. Albrayak avait simplement des données d'une base de données tierce précédemment compromise. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis, à un couvre-feu électronique de six mois et à 300 heures de travail non rémunéré.