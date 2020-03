Un Pixel 5 de “ milieu de gamme ” a du sens

Poste d’opinion par

On s’attend à ce que tout nouveau produit phare Android dispose du processeur le plus récent et le plus performant. Habituellement, c’est le meilleur chipset de Qualcomm, qui est le Snapdragon 865 en 2020. Fidèle à sa forme, Samsung a mis le Snapdragon 865 dans sa gamme Galaxy S20 aux États-Unis, et certains fabricants chinois ont déjà emboîté le pas. Mais, si l’on en croit les rumeurs, Google et LG opteront pour un processeur de milieu de gamme cette année.

Bien que cela soit surprenant à première vue, il existe de très bonnes raisons pour que Google cible le milieu de gamme avec le Pixel 5.

Le Snapdragon 865 est certainement le chipset le plus rapide de Qualcomm, mais il y a des inconvénients à l’utiliser. Pour commencer, le Snapdragon 865 est cher. Il manque également un modem intégré. Qualcomm insiste sur le fait qu’il est utilisé de concert avec le modem X55 pour fournir une connectivité 5G. Cela signifie une conception interne plus compliquée, qui nécessite plus d’espace qu’un système intégré sur puce (SoC).

Bien que la prise en charge des sous-6 soit standard, une connectivité mmWave 5G plus rapide est facultative – ce sont les deux principales technologies 5G en ce moment. Malgré la prise en charge de mmWave pour les modèles Plus et Ultra, Samsung a décidé de se passer de mmWave dans le Galaxy S20 vanille, probablement pour économiser de l’espace et réduire les besoins en énergie. Mais cela est déroutant pour le téléphone achetant du public. C’est un problème qui est exacerbé par les opérateurs utilisant différentes technologies 5G lors de la création de réseaux.

Google irait avec le Snapdragon 765G dans le Pixel 5, qui est le prochain chipset après le 865. Il n’est peut-être pas aussi rapide, mais il dispose d’un modem 5G intégré. En fait, c’est le premier SoC de Qualcomm avec un modem 5G intégré, et il prend en charge les sous-6 et mmWave. Cela signifie qu’il nécessite moins d’espace à l’intérieur du téléphone et prend en charge la connectivité 5G la plus rapide en standard. Avec plus d’espace pour jouer avec, Google peut être en mesure d’installer une batterie plus grande à l’intérieur, ou d’ajuster le réseau de capteurs pour rendre Motion Sense plus utile.

La plupart des gens pourraient basculer entre un téléphone phare et un téléphone de milieu de gamme aujourd’hui sans casser la foulée.

Au fur et à mesure que vous montez dans les graphiques du processeur, les chipsets deviennent de plus en plus chers – un coût qui est inévitablement répercuté sur les consommateurs. À l’extrémité supérieure, la loi des rendements décroissants entre en jeu et vous payez beaucoup plus pour un petit gain de vitesse. Avons-nous besoin de cette vitesse supplémentaire?

La plupart des gens pourraient basculer entre un téléphone phare et un téléphone de milieu de gamme aujourd’hui sans casser la foulée. Faire de gros gains de puissance de traitement pour smartphones chaque année devient moins important. Peu d’entre nous poussent nos smartphones à la limite. Les applications et les jeux Android sont optimisés pour un matériel moindre.

Google n’a jamais été une entreprise de matériel informatique, tout est question de logiciels et de services. Il s’efforce de créer une expérience uniformément bonne avec ses applications et services, quel que soit l’appareil que vous utilisez. Peut-être la plus grande attraction pour les téléphones Pixel de Google est l’élégante expérience logicielle. Android comme le voulait le fabricant: lisse et facile à utiliser, avec une simplicité de surface qui dément les intelligences sous-jacentes.

Les téléphones Pixel peuvent faire des choses intelligentes que les autres téléphones ne peuvent pas, mais ils dépendent rarement de la puissance de traitement brute pour y arriver. Le Pixel 3a en est la preuve parfaite, correspondant à de nombreuses capacités du Pixel 3, juste un rythme ou deux plus lent. En fait, vous pourriez plaider en faveur de la recommandation du Pixel 3a par rapport au Pixel 3.

Si nous regardons les deux derniers téléphones phares de Google, le Pixel 3 et le Pixel 4, deux problèmes majeurs se profilent: le prix et la durée de vie de la batterie.

Chaque téléphone Pixel a été largement perçu comme trop cher. C’est parce que nous regardons la fiche technique lorsque nous calculons le rapport qualité-prix, mais ce n’est pas là que réside la valeur dans les téléphones Pixel. En tout cas, faire baisser ce prix ne peut être qu’une bonne chose. Lorsque Google a créé la gamme Nexus, les premiers téléphones ont été salués comme de bonnes affaires. Lorsque le prix a commencé à grimper, les applaudissements se sont évaporés. Un Pixel 5 à prix raisonnable, avec une connectivité 5G, et un nouveau lot de fonctionnalités exclusives de Google, pourraient être une perspective convaincante.

Bien qu’il serve toujours de pilote quotidien, le Pixel 4 m’inquiète souvent de la batterie. Le fait que le Pixel 3 ait été largement critiqué pour la mauvaise durée de vie de la batterie, puis Google a décidé de mettre une batterie encore plus petite dans le Pixel 4, est toujours très perplexe. Il y a toujours un compromis entre la vitesse de traitement et la durée de vie de la batterie, mais en adoptant un processeur moins gourmand en énergie dans le Pixel 5, Google peut enfin publier un téléphone qui peut être recommandé sans réserves majeures.

Imaginez un Pixel 5 à partir de 800 $ dans une mer de produits phares à plus de 1000 $.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est un smartphone magnifique dans tous les sens, mais il commence à partir de 1400 $. Même en descendant vers le S20 Plus, vous devrez payer 1 200 $; c’est 200 $ de plus que le S10 Plus de l’an dernier. La plupart des gens ne paieront jamais autant pour un téléphone. En transmettant le Snapdragon 865, Google peut éviter une augmentation de prix similaire pour le Pixel 5. Cela peut même permettre une baisse de prix du Pixel 4, bien que Google veuille faire attention à cannibaliser les ventes du prochain Pixel 4a.

Lire ensuite: Google Pixel 4a: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Imaginez un Pixel 5 à partir de 800 $ dans une mer de 1000 $ + produits phares. Même avec un processeur moindre, la conception logicielle de Google garantira qu’il est plus lisse que la concurrence. Jetez une batterie solide, un objectif ultra grand-angle dans l’appareil photo et étoffez Motion Sense. Ajoutez une nouvelle sélection de fonctionnalités intelligentes telles que l’écran d’appel et Now Playing en tant que cerise sur le gâteau, et vous avez mon téléphone potentiel de l’année. Serait-ce le vôtre? Frappez les commentaires et dites-nous si vous êtes d’accord ou non.