Un rapport affirme que Google prévoit son propre chipset pour les téléphones Pixel dès 2021

Selon un rapport publié aujourd’hui par Axios, Google a fait “des progrès significatifs” dans le développement de son propre chipset pour une utilisation dans ses téléphones Pixel – et, finalement, des Chromebooks. Baptisée “Whitechapel”, la puce ARM à 8 cœurs a été conçue avec l’aide de Samsung, bien qu’elle ne soit pas prête avant un an.

Les rumeurs sur les plans de Google pour développer son propre chipset mobile remontent à des années, bien que la société ait déjà réussi à construire ses propres chipsets pour une utilisation sur serveur liée à l’IA. Plus récemment, il a braconné des employés de Qualcomm et d’Intel. Bien que nous ayons entendu des rumeurs selon lesquelles Samsung travaillait avec Google sur quelque chose lié à la puce, c’est la première confirmation explicite et la première fois que nous avons un nom pour l’accompagner.

Whitechapel, sous sa forme actuelle, est un chipset ARM à 8 cœurs qui comprend également d’autres matériels “optimisés pour la technologie d’apprentissage automatique de Google” – ce qui signifie probablement d’autres DSP hétérogènes ou des unités de calcul optimisées pour des cas d’utilisation spécifiques à l’IA, similaires à Hexagon DSP de Qualcomm. Une partie de la puce sera toujours activée et spécialement conçue pour améliorer les fonctionnalités de l’Assistant Google. Jusqu’à présent, aucun détail concernant les modems n’est inclus – Google peut toujours être redevable à Qualcomm là-bas.

Les rumeurs précédentes concernant un chipset fabriqué par Google indiquaient qu’il pourrait avoir un GPU ARM Mali prêt à l’emploi basé sur une architecture “borr” inopinée. Du côté du processeur, la rumeur dit qu’il arborerait 2 x cœurs A78 (de même inopinés au moment de la rédaction), 2 x cœurs A76 et 4 cœurs A55 plus petits.

Quand il se manifeste, les sources d’Axios disent que Whitechapel sera construit par Samsung sur son prochain nœud de 5 nm pour une utilisation dans un futur téléphone Pixel. Les versions ultérieures pourraient également se retrouver dans les Chromebooks.

Avec la scène phare des smartphones aux États-Unis, essentiellement un monopole de Qualcomm, et MediaTek trichant sur les références plutôt que de déménager pour rivaliser davantage dans le haut de gamme, les plans de Google avec Whitechapel pourraient perturber avec succès un marché de plus en plus stagnant – s’il peut bien fonctionner.