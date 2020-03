Un rapport examine les défis auxquels Apple a dû faire face pour étendre sa production en Inde

L’information a publié un aperçu détaillé des défis auxquels Apple a dû faire face pour étendre ses activités de fabrication en Inde, y compris des lois du travail strictes, des normes de santé et de sécurité insatisfaisantes et des politiques commerciales protectionnistes qui ont entraîné une augmentation des tarifs sur les composants des smartphones.

Un extrait du rapport paywalled:

Par exemple, un fournisseur indien qu’Apple a approché en 2018 était Superpacks, qui exploitait une usine d’emballage à Bangalore. Apple a envoyé des auditeurs pour évaluer si ses pratiques en matière de responsabilité des fournisseurs étaient conformes aux normes d’Apple. Les audits ont révélé des dizaines de violations. Le site ne disposait d’aucune mesure de sécurité pour le stockage des produits chimiques, manquait de surveillance du bruit et des eaux usées et ne disposait pas de plusieurs permis environnementaux et de construction. Il n’a pas correctement testé l’eau potable pour les travailleurs et le site manquait d’un système de bouche d’incendie, selon une personne proche d’Apple.

Apple a passé des mois à pousser les Superpacks pour corriger les violations. Cependant, la société indienne a cessé de fournir des mises à jour et n’a pas respecté les délais de correction. Apple ne lui a finalement pas donné de contrat commercial. Superpacks n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Apple a conclu des accords avec certains fournisseurs en Inde, comme Wistron, qui assemble l’iPhone 7 dans le pays. Cependant, la majorité de la fabrication d’Apple reste en Chine, avec des problèmes récents tels que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et l’épidémie de coronavirus COVID-19 soulignant la nécessité d’une diversification.

Comme le note le rapport, l’Inde a récemment assoupli les règles sur l’approvisionnement local en composants, ouvrant la voie à Apple pour ouvrir une boutique en ligne en Inde plus tard cette année et son premier magasin de détail dans le pays d’ici l’année prochaine.

