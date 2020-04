Un rapport révèle que les ventes de l’iPhone 11 ont représenté 66% au premier trimestre 2020

Un rapport publié aujourd’hui par Consumer Intelligence a révélé qu’au cours du premier trimestre de 2020, les ventes d’iPhone 11 représentaient 66% des ventes d’iPhone aux États-Unis.

Ces résultats sont basés sur une enquête (n = 500) auprès de clients Apple américains qui ont acheté un iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch entre janvier et mars 2020.

Ventes T1 2020

Le rapport [PDF] a également constaté que l’iPhone 11 en lui-même (sans compter le 11 Pro / Max) représentait 37% des ventes. Ces chiffres signifient que l’iPhone 11 est au même endroit que l’iPhone XR en 2019, ce qui en fait l’iPhone le plus populaire d’Apple à l’heure actuelle.

Pendant ce temps, la plus petite part de marché était l’iPhone 8/8 Plus à 13%. Apple a depuis abandonné la gamme iPhone 8 en annonçant l’iPhone SE il y a exactement une semaine.

Mike Levin, partenaire et cofondateur du CIRP:

Nous voyons clairement comment les propriétaires d’iPhone conservent désormais leurs téléphones pour une durée de plus en plus longue. Au cours du dernier trimestre, 28% des acheteurs ont conservé leur ancien téléphone pendant trois ans ou plus, contre seulement 12% il y a quatre ans. Un pourcentage à un chiffre élevé et stable d’acheteurs d’iPhone met à niveau leur téléphone chaque année. Donc, la bonne nouvelle pour Apple est que les consommateurs achètent de plus en plus souvent les téléphones les plus récents et les plus chers. Mais, ils conservent maintenant ces téléphones beaucoup plus longtemps, bien au-delà des deux années typiques d’il y a quelques années. Cela ralentit le cycle de mise à niveau et réduit la demande unitaire sur un marché saturé.



