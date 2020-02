Un rapport suggère qu’Apple lance le chargeur GaN USB-C avec une charge rapide de 65 W cette année

Apple fait partie d’un certain nombre de sociétés de technologie qui prévoient de publier un adaptateur d’alimentation basé sur GaN cette année, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui. Selon IT Home (via Gizchina), Xiaomi, Huawei, Samsung, Oppo et Apple ont tous des plans pour la technologie Gallium Nitride, qui peut fournir des solutions de charge rapide via une interface USB-C et prendre en charge une charge rapide jusqu’à 65 Watts.

Le chargeur Choetech GaN Selon Caifa News, en plus de Xiaomi, Huawei, Samsung, OPPO et Apple ont tous une accumulation profonde dans la technologie GaN. Xiaomi, un fournisseur de solutions Xiaomi GaN, a déclaré qu’après Xiaomi, “cette année, plusieurs fabricants de la même taille que Xiaomi publieront des adaptateurs d’alimentation GaN.” La technologie GaN utilise moins de composants que les chargeurs au silicium standard et leur permet d’être fabriqués en un boîtier plus petit qu’un adaptateur secteur standard. Par exemple, le nouveau chargeur mural 61 W de Choetech est la moitié de la taille du chargeur MacBook 61 W d’origine.

GizChina note que Xiaomi a récemment publié un nouveau chargeur GaN qui utilise la technologie. Il est livré avec une interface USB de type C qui prend en charge une charge rapide jusqu’à 65 W et peut fournir une charge complète d’un Xiaomi Mi 10 Pro en 45 minutes.



Grâce au nouveau matériau semi-conducteur GaN (nitrure de gallium), la taille de ce chargeur est environ 48% plus petite que celle de l’adaptateur standard du notebook Xiaomi. De plus, l’interface USB-C du chargeur GaN de Type-C 65W de Xiaomi prend en charge le réglage intelligent du courant de sortie à plusieurs vitesses. Il peut charger jusqu’à 65 W pour les appareils à haute puissance tels que les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro et Xiaomi.Le rapport n’est pas clair sur les plans qu’Apple pourrait avoir pour la technologie, mais il note que GaN bénéficie d’une capacité d’ajuster automatiquement la sortie en fonction de l’appareil connecté, une possibilité est que nous pourrions voir des chargeurs Apple plus polyvalents qui prennent en charge plusieurs appareils Apple tels que les iPhones et les Mac. .