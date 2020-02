Un recours collectif sur un défaut de puce audio de l’iPhone 7 réduit, mais autorisé à poursuivre

Un recours collectif accusant Apple d’avoir violé les lois sur les consommateurs et violé ses garanties sur un défaut présumé de puce audio de l’iPhone 7 et de l’iPhone 7 Plus a été autorisé, mais l’affaire a été classée.

Le juge de district américain Jon Tigar a rejeté jeudi la requête d’Apple pour rejeter les demandes des plaignants pour violation de la garantie implicite en vertu de la loi californienne, violations de la Magnuson-Moss Warranty Act et enrichissement sans cause sous la forme d’un autre recours. Le tribunal a accueilli la requête d’Apple pour rejeter les réclamations restantes, mais les plaignants ont la possibilité de modifier leur plainte dans les 21 jours.

Déposée en mai 2019, le recours collectif a allégué que “les matériaux utilisés dans le boîtier externe du ‌iPhone‌ sont insuffisants et inadéquats pour protéger les pièces internes”, ce qui a finalement entraîné la perte de contact électrique de la puce audio avec la carte logique en raison de la “flexion” de l’appareil lors d’une utilisation régulière.

Le défaut entraîne plusieurs problèmes sur les appareils concernés, allant d’un bouton de haut-parleur grisé aux clients qui ne sont pas entendus lors des appels téléphoniques et des conversations vidéo FaceTime, selon la plainte.

La plainte initiale visait une ordonnance qui obligerait Apple à réparer, rappeler et / ou remplacer les iPhones concernés et à étendre les garanties des appareils pour une période raisonnable. Les plaignants ont également demandé des dommages et intérêts “probablement dans les millions de dollars” qui seraient répartis entre les clients concernés.

Le recours collectif a été regroupé devant un tribunal du nord de la Californie.

“Maladie des boucles”

Dans un document interne obtenu par MacRumors en mai 2018, Apple a reconnu un problème de microphone affectant certains modèles d’iPhone 7 et iPhone 7 Plus. La note aux magasins Apple et aux fournisseurs de services agréés Apple décrit les mêmes problèmes audio mentionnés dans les recours collectifs.

Le défaut allégué est communément appelé «problèmes de CI audio» et il est également connu de manière informelle sous le nom de «maladie des boucles» sur le Web.

Le document d’Apple indique que les fournisseurs de services pourraient demander une “exception de garantie” pour les iPhones concernés, ce qui a entraîné des réparations gratuites pour au moins certains clients, mais cela s’est brutalement terminé en juillet 2018 après la suppression du document par Apple.

Depuis lors, certains employés d’Apple n’ont pas reconnu que les directives internes ont jamais existé, ce qui a obligé de nombreux clients à payer des frais hors garantie de plus de 300 $ aux États-Unis pour un correctif. Bien sûr, certains clients ont réussi à se frayer un chemin vers une réparation gratuite, mais le kilométrage varie.

Les appareils ‌iPhone‌ 7 et ‌iPhone‌ 7 Plus encore sous la garantie limitée d’un an d’Apple ou couverts par AppleCare + restent éligibles pour une réparation gratuite, mais les problèmes de puce audio prennent généralement du temps à se manifester, et la couverture de la garantie a expiré sur de nombreux appareils depuis qu’ils ont été libérés en septembre 2016.

MacRumors a contacté à plusieurs reprises Apple pour des commentaires concernant les problèmes de puce audio, mais nous n’avons jamais reçu de réponse.

L’ordonnance complète sur la requête d’Apple pour rejeter est intégrée ci-dessous.



Ordonnance sur requête en rejet de MacRumors on Scribd on Scribd

