Un responsable de la santé à la Maison Blanche déclare que la distanciation sociale ne se terminera pas de si tôt

Le Dr Deborah Birx dit que la distanciation sociale devra certainement continuer pendant les mois d’été et que ce n’est pas parce que la courbe s’aplatit que nous pouvons revenir à la normalité.

Birx a déclaré à Meet The Press que les remarques faites par Mike Pence qui suggéraient que l’épidémie serait “derrière nous” d’ici le Memorial Day ne devraient pas être interprétées comme signifiant que nous pouvons tous retourner à nos vies d’avant la pandémie.

La distanciation sociale contribue à freiner la propagation rapide du nouveau coronavirus. Nous le savons parce que nous pouvons voir le changement dans les taux d’infection dans les zones où le virus se propageait comme une traînée de poudre avant les ordonnances de rester à la maison et les mandats de distanciation sociale ont été émis. Mais combien de temps allons-nous vivre dans cette nouvelle normalité?

Le Dr Deborah Birx, l’un des responsables de la santé du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, dit que garder notre distance les uns des autres est quelque chose qui devra continuer pendant un certain temps. Nous ne sommes certainement pas encore sortis du bois avec cette pandémie, et l’éloignement social est notre meilleure arme contre sa propagation en attendant qu’un vaccin soit disponible.

Dans une interview accordée à Meet The Press, le Dr Birx a clairement indiqué que la distance sociale devait rester en place au cours de l’été pour garantir qu’une deuxième vague de la pandémie ne nous frappe pas de plein fouet.

“La distanciation sociale sera avec nous tout au long de l’été pour vraiment nous assurer de nous protéger mutuellement pendant que nous traversons ces phases”, a déclaré le Dr Birx lors de l’entretien. Elle a noté que les commentaires faits récemment par le vice-président Mike Pence qui laissaient entendre que la pandémie serait «derrière nous» d’ici le Memorial Day ne devraient pas être pris pour argent comptant.

Les modèles que le gouvernement utilise pour prédire la propagation du virus suggèrent que la courbe s’aplatit dans certaines des zones les plus durement touchées, a déclaré Birx, et que maîtriser l’épidémie n’est pas nécessairement la même chose qu’être ” derrière nous.”

AUJOURD’HUI: le vice-président Mike Pence a déclaré que COVID-19 sera largement «derrière nous» d’ici le Memorial Day. Dr Birx: «La distanciation sociale sera avec nous tout au long de l’été pour vraiment nous assurer de nous protéger les uns les autres.» pic.twitter.com/ksYFZJFUNL – Rencontrez la presse (@MeetThePress) 26 avril 2020

Il y a bien sûr des phases à toute pandémie, et ce que le gouvernement semble laisser entendre, c’est que la phase initiale et généralisée d’épidémie sera bientôt derrière nous. La gestion continue de la pandémie, cependant, est une autre histoire, et il est clair que nous devrons poursuivre nos mesures de distanciation sociale pendant un certain temps si nous voulons nous assurer que les hôpitaux du pays peuvent gérer le nombre de nouveaux patients qui arrivent.

Avec autant d’experts, de scientifiques, d’organisations et de responsables gouvernementaux offrant leur propre point de vue sur l’état de la pandémie, il est pratiquement impossible d’obtenir une réponse claire dans tous les domaines. Pourtant, les données ne mentent pas, et nous pouvons voir que les mesures que nous prenons – éloignement social, travail à domicile, etc. – contribuent en effet à ralentir considérablement la propagation virale.

