Un robot aspirateur est un compagnon de travail à domicile qui peut vous garder en bonne santé

Source: Nick Sutrich / Android Central

Tout le monde veut une maison sans maladie. C’est un scénario évident. Mais alors que les gens parlent de nettoyer les choses que les mains touchent quotidiennement, comme les poignées de porte et les poignées de l’évier, très peu d’attention est accordée au sol sur lequel vous marchez. C’est parce que, en tant que culture, nous ne sommes tout simplement pas très conscients de ce qui se passe sous nos chaussures. Faire attention à ce détail essentiel pourrait être un excellent moyen d’empêcher les maladies d’entrer dans votre maison en premier lieu et une étape importante vers la tranquillité d’esprit si vous êtes quelqu’un qui travaille à la maison, même si ce n’est que temporaire.

Mais ne me le prenez pas, prenez-le d’experts médicaux. Une étude récente menée sur SARS-COV-2 (le virus également connu sous le nom de Coronavirus dans les actualités) a montré que le virus peut vivre sur du carton jusqu’à 24 heures et jusqu’à 2-3 jours sur du plastique et de l’acier inoxydable. Daniel Kuritzkes, expert en maladies infectieuses au Brigham and Women’s Hospital, a dit ceci à propos de virus comme le coronavirus (COVID-19 / SARS-COV-2):

Les surfaces planes et les surfaces dures sont plus sensibles aux virus que les surfaces en tissu ou rugueuses.

C’est une recommandation assez claire pour garder les sols et les autres surfaces couramment touchées autour de vous aussi propres que possible, mais qui veut ajouter une autre chose à nettoyer à la liste de linge déjà croissante? Je ne le fais certainement pas, et c’est pourquoi j’aimerais décrire quelques façons de le faire avec très peu d’effort, en vous aidant à libérer votre temps sans avoir à faire grand-chose du tout.

N’apportez pas l’extérieur

Source: Neato

Bien qu’il soit tout à fait déraisonnable d’avoir une maison stérilisée de laboratoire (et probablement mauvaise pour votre système immunitaire, de toute façon), prendre quelques mesures supplémentaires pour réduire le mauvais nombre de germes n’est jamais une mauvaise chose. Donc, lorsque vous vous promenez à l’extérieur, utilisez les toilettes publiques ou même entrez dans la boue, pensez aux types de méchanceté qui sont assis sous vos chaussures.

Une étude de l’Université de l’Arizona a montré que le bas des chaussures s’apparente à une “boîte de Pétri que vous pouvez porter”. Un extrait de l’étude dit tout ce qui doit être dit dans un film d’actualités rempli de coronavirus moderne:

Tout au long de la recherche, l’équipe a trouvé neuf espèces différentes de bactéries sur les chaussures de personnes sélectionnées au hasard et a pu déterminer que les virus se développent mieux sur les chaussures que sur les toilettes.

Faites donc vous-même et votre famille une faveur; enlevez vos chaussures lorsque vous entrez dans votre maison. C’est la première étape pour empêcher les virus et autres méchants du monde extérieur d’entrer dans votre maison. Mais reconnaissons l’une des raisons pour lesquelles beaucoup laissent leurs chaussures: la commodité. Il est carrément gênant de devoir enlever ses chaussures à chaque fois que vous entrez dans la maison et de les remettre à chaque fois que vous sortez.

Source: Nick Sutrich / Android Central

Chez nous, nous avons une étagère à chaussures et un banc qui facilitent le décollage et la mise en place des chaussures. Vous pouvez également envisager de vous procurer des chaussures à enfiler qui sont plus faciles à enfiler et à enlever simplement lorsque vous devez entrer et sortir de votre maison. Il existe de nombreuses façons de le rendre plus pratique, mais le point est le suivant: plus vous facilitez le processus, plus votre ménage et vos invités vont suivre ce processus.

D’autres personnes pourraient citer le besoin d’un soutien supplémentaire en raison de problèmes de pied, de jambe, de hanche ou de dos. Si vous tombez dans cette catégorie ou si vous recherchez juste un peu plus de soutien que les pieds nus sur un plancher en bois, pensez à vous procurer une paire de chaussures de ménage dédiée que vous ne portez qu’à l’intérieur. Cela pourrait être quelque chose de simple, comme cette paire de sandales à enfiler pour les mois les plus chauds de l’année, ou une option plus chaude pour les mois d’hiver. Quoi qu’il en soit, il est important d’offrir un soutien pour les pieds endoloris afin de ne pas compromettre la propreté.

Nettoyer de l’intérieur

Source: Nick Sutrich / Android Central

Une routine de nettoyage régulière est un autre moyen important de garder vos proches en aussi bonne santé que possible. Mais avouons-le, tout comme enlever et enlever vos chaussures est un inconvénient, le nettoyage quotidien de votre maison est également un inconvénient gênant. Bien qu’il soit peu probable que vous ayez quelqu’un qui sera prêt à vous aider avec vos chaussures chaque fois que vous entrerez et sortirez de votre maison, il y a quelque chose qui peut nettoyer vos sols pour vous: un robot.

Vous ne voulez pas nettoyer tous les jours? Demandez à Google de faire en sorte que votre robot aspirateur le fasse.

Un robot aspirateur peut aider à éliminer la saleté et la crasse les plus grosses et les plus visibles de votre maison. Il peut nettoyer les petites taches du sol sur lesquelles on marche, et il peut aider à retirer la crasse qui est emprisonnée à l’intérieur du tapis. Bien qu’un aspirateur régulier puisse le faire aussi, il vous incombe de retirer l’aspirateur du placard, de le configurer, de passer l’aspirateur, de vider le sac ou le conteneur et de le ranger à nouveau. C’est plus que ce que je veux faire tous les jours, c’est pourquoi j’aime pouvoir faire fonctionner un robot aspirateur en demandant à Google de nettoyer ma maison ou de nettoyer une pièce spécifique avec quelques robinets sur mon téléphone.

Bien que vous puissiez avoir une idée d’un aspirateur robot comme un petit disque inintelligent qui rebondit dans la pièce et ne nettoie presque rien, les aspirateurs robots modernes sont tout sauf stupides. Bien sûr, vous devrez toujours nettoyer des objets aléatoires sur le sol avant de l’utiliser, comme des jouets, des cordes et des chaussettes, mais les robots aspirateurs modernes comme le Roborock S5 Max nettoieront chaque pouce carré de votre maison d’une manière mesurée et intelligente.

De nombreux aspirateurs robots de Roborock et ECOVACS disposent d’un accessoire de nettoyage qui peut aider à ramasser les petits morceaux de saleté et de crasse via un tampon humide à l’arrière. Ces serviettes sont lavables et réutilisables, mais les deux sociétés vendent également des serviettes jetables si vous préférez les utiliser. Ces robots peuvent être exécutés selon un horaire régulier, et ils aideront à garder la saleté de vos sols et à les garder bien sur vos pieds. C’est la première étape pour garder votre santé mentale dans la maison et avoir l’impression que votre maison est un havre propre et sûr.

N’oubliez pas ce que vous ne pouvez pas voir

Source: Nick Sutrich / Android Central

Mais ce n’est pas seulement l’aspiration de la saleté qui est la chose la plus importante; c’est en fait assainir le sol qui est le plus important dans cette conversation particulière. C’est pourquoi un robot de vadrouille dédié est également important d’avoir. Des robots comme l’iRobot Braava jet m6 peuvent parcourir votre maison et vaporiser du désinfectant sur vos sols tout au long de la journée d’une manière que la plupart des humains n’auraient jamais la patience de faire.

Cette dernière partie est particulièrement importante parce que le nettoyage est un inconvénient et, comme cela a été dit précédemment, la plupart des gens cesseront tout simplement de faire des choses qui ne sont pas pratiques après un certain temps. Quelque chose d’aussi facile à entretenir et facile à utiliser que l’iRobot Braava jet m6 signifie que vous êtes beaucoup plus susceptible de vivre dans une maison avec des sols propres que si vous n’aviez pas de robot avec cette capacité. Le Braava jet m6 est capable de fonctionner selon un horaire régulier, a des coussinets réutilisables et lavables qui peuvent être utilisés à la place de ceux jetables, et il a une navigation intelligente qui peut nettoyer votre maison pouce par pouce sans manquer un endroit.

Source: Nick Sutrich / Android Central

Vous pouvez également mettre une solution de nettoyage dans le réservoir d’eau, afin que vous sachiez que vos planchers sont réellement nettoyés et désinfectés. iRobot maintient sa propre gamme de solutions de nettoyage conçues pour fonctionner parfaitement avec le Braava jet m6 et toutes ses fonctions mécaniques. La vadrouille pulvérise la solution devant elle et l’essuie avec le chiffon de nettoyage en dessous, éliminant ainsi le besoin de passer une vadrouille manuelle.

Mais tout le monde n’a pas besoin de dépenser le Braava jet m6 car tout le monde ne vit pas dans une maison assez grande pour mériter ce type d’achat. Heureusement, iRobot vend également le Braava jet 240 qui est une fraction du prix et effectue une tâche similaire pour les petites maisons et les appartements.

Le Braava jet m6 devra être placé manuellement dans la pièce qu’il va nettoyer mais, au-delà, il est automatisé de manière à pouvoir fonctionner sans intervention humaine. Vous devrez acheter des tampons propres afin de garantir la stérilisation des sols de toute nature, car le réservoir est uniquement conçu pour l’eau, mais les dépenses sont minimes et la nature jetable des tampons peut donner à certaines personnes plus de tranquillité d’esprit.

Vous n’aurez qu’à faire un peu

Source: Nick Sutrich / Android Central

Les robots sont un excellent moyen d’aider à garder les choses beaucoup plus propres qu’elles ne le seraient autrement. La vie moderne occupée laisse souvent aux gens très peu de temps ou d’énergie à la fin de la journée pour effectuer des tâches importantes pour notre santé, comme le nettoyage ou l’exercice. Tout cela signifie que la mise en place de pratiques qui nous aideront à vivre une vie plus heureuse et plus saine est d’autant plus importante.

Avec le barrage régulier de maladies qui circulent sur une base annuelle, sans parler de la sensibilisation accrue à cause de virus comme COVID-19, la propreté est au cœur de tous. Comme pour tout ce que nous devons faire jour après jour, cependant, ces nouvelles habitudes finiront par se transformer en tâches ménagères et devenir des choses que nous ne voulons tout simplement pas faire ou traiter. Si nous construisons dans nos vies des routines qui protègent contre ces sentiments, nous sommes beaucoup plus susceptibles de les suivre à l’avenir, et c’est quelque chose de vraiment important à considérer.

Désinfectez tout le temps

iRobot Braava jet m6

C’est une vadrouille automatisée pour toute votre maison

L’iRobot Braava jet m6 est une vadrouille avec un robot aspirateur intelligent. Il peut cartographier toute votre maison et nettoyer tout au long de la journée, et il peut également désinfecter vos planchers avec sa conception brillante de réservoir de liquide.

Ressources sur les coronavirus

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.