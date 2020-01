Un service mobile visible change la vie de cet utilisateur d’Internet par satellite

Poste d’opinion par

Selon la FCC, près de 19 millions d’Américains n’ont pas accès au haut débit fixe. Sans surprise, la majorité (14,5 millions) vit en milieu rural. Être sans accès Internet fiable est nul. Je le sais parce que j’habite au milieu des bois dans le Missouri rural, où ma seule vraie option est le satellite.

L’internet sans fil fixe n’est pas une option et il n’existe aucun service câblé autre que l’accès à distance. Internet par satellite est une expérience horrible, j’espère que vous n’aurez jamais à passer. Heureusement, l’expérience est devenue beaucoup plus tolérable grâce au MVNO appartenant à Verizon, Visible.

Pourquoi l’internet par satellite me rend triste

Le satellite fait le travail quand il s’agit de bases comme la navigation ou même l’utilisation de mes appareils domestiques intelligents. Même le téléchargement n’est pas une expérience horrible (jusqu’à ce que vous preniez en compte le plafond de données). Cependant, les jeux et le streaming sont un pas.

Les jeux ne fonctionnent pas bien car Internet par satellite a des latences de l’ordre de 700 ms, donc les temps de réponse ne sont pas propices aux jeux. La diffusion en continu ne fonctionne pas non plus pour moi, car la limite maximale avec mon fournisseur n’est que de 50 Go par mois. Le streaming mange ça rapidement. Bien que vous puissiez toujours utiliser Internet après la limite, il a tendance à être à seulement 1 Mbps, ce qui exclut à peu près tout sauf la navigation de base.

Tant que vous n’avez pas utilisé Internet par satellite, il est difficile de comprendre à quel point cela peut être frustrant. Cela fonctionne très bien, sauf quand ce n’est pas le cas.

Même lorsque je décide de sacrifier une partie de ce plafond pour une partie de Netflix, mes vitesses ont tendance à être d’environ 1 à 2 Mbps (au lieu des 25 Mbps annoncés) pendant les heures de pointe. Ma région est sursouscrite, donc tout le monde dans ma région essaie probablement de tout diffuser en même temps. Bien sûr, vous pouvez regarder Netflix pendant la journée à bonne vitesse car il y a moins de congestion. J’ai aussi tendance à travailler à ce moment-là!

Il y a des avantages à vivre en milieu rural dans lesquels je n’entrerai pas pour ce poste, bien que je sache que je recevrai des commentaires me disant de déménager. Croyez-moi, j’adore ma superficie boisée et je n’échangerais pas les avantages qui viennent avec des terres abordables, de l’intimité et tout en étant à une courte distance en voiture d’une ville voisine. J’admets que vivre en milieu rural vous oblige à adapter vos habitudes Internet. Et cela pourrait être trop pour certains.

Avant de déménager dans le Missouri rural il y a deux ans, j’avais un accès Internet par câble fiable avec une vitesse de 100 Mbps, une faible latence pour les jeux et aucun plafond ferme. Maintenant, je dois jongler avec la consommation de données. J’ai dû me tourner vers Dish Network pour le divertissement, car le streaming ne peut pratiquement être utilisé que comme un plaisir rare en raison de performances médiocres et du manque de données.

Entrez dans Visible mobile service, le meilleur forfait Internet supplémentaire qu’un utilisateur satellite pourrait demander.

Comment un MVNO rend-il l’Internet par satellite plus supportable?

Il y a une semaine, j’ai décidé d’essayer le service mobile Visible de Verizon. Vous pouvez en savoir plus sur Visible ici, mais en fin de compte, vous payez 40 $ par mois (taxes incluses) pour des appels, des SMS et des données illimités.

Cela est également illimité, ce qui signifie qu’il n’y a pas de plafond officiel. Sur la base de mes recherches (lire: en regardant autour de Reddit au hasard), j’ai trouvé que de nombreux utilisateurs mangeaient facilement 40 à 80 Go ou plus par mois sur Visible et le font depuis un an ou plus. Il y a des affirmations non confirmées selon lesquelles quelques utilisateurs ont été démarrés à partir du service, mais seulement ceux qui consomment des quantités folles de données (pensez 20 To +) en faisant des choses comme le torrent.

Visible apporte de nombreux avantages à la vie de ce technicien rural. Tout d’abord, le service Verizon semble être incroyablement fiable ici. Deuxièmement, l’absence de plafond signifie que je peux utiliser Visible dans des situations où je ne voudrais pas utiliser mon service satellite HughesNet. Il y a bien sûr des captures. À savoir, vous ne pouvez attacher qu’un seul appareil à la fois et il est limité à seulement 5 Mbps. Vous êtes également limité au streaming de qualité DVD (environ 480p).

Visible est parfait pour les situations où ma connexion satellite me fait défaut

Voici un secret pour ceux qui n’ont peut-être jamais utilisé l’internet par satellite – 5 Mbits / s de LTE sont généralement beaucoup plus rapides que les “vitesses de 25 Mbits / s” supposément trouvées sur satnet. Cela est dû à la latence et à la faible fiabilité, en fonction des heures d’utilisation. En outre, le streaming 480p est préférable à l’absence de streaming.

Dans la semaine et demie depuis que je suis sur Visible, j’ai mis la carte SIM dans un téléphone de rechange et je l’ai connectée à ma PS4 via le partage de connexion mobile. Cela a changé la façon dont nous avons utilisé Internet de plusieurs manières:

J’ai autorisé notre famille à utiliser librement Netflix, Disney Plus et d’autres services de streaming sur la télévision de notre salon (la pièce où se trouve ma PS4). Avant cela, Netflix et Disney Plus étaient réservés aux soirées familiales et à d’autres circonstances spéciales.J’ai en fait commencé à faire des jeux en ligne. Bien que les principaux MMO soient encore un peu saccadés avec la connexion de Visible, Fallout 76 a bien fonctionné. Il était auparavant injouable sur satellite. Je ne crains plus de manquer de notre plafond satellite Hughesnet. Ma casquette était une chose précieuse. Si cela ne fonctionnait pas, j’étais coincé avec la navigation à 1 Mbps, en utilisant ma connexion Google Fi jusqu’au mois suivant, ou en payant 3 $ le gig pour des données satellite extra-rapides. À l’avenir, si j’ai vraiment besoin d’Internet plus rapide après la mort de ma casquette, je peux simplement m’attacher à mon PC.

Pour tous ceux qui lisent un accès à Internet haut débit conventionnel, ces changements peuvent ne pas sembler si importants. Pour moi, ça a été incroyable.

Passer à Visible ne me coûte pas plus cher!

Voici le vrai kicker, je vais dépenser le même argent, ou moins, à long terme.

Internet par satellite n’est pas bon marché. Vous payez le meilleur prix pour le service le moins cher, avec un forfait de 50 Go à 130 $ par mois. Cela ne veut pas dire que je finis généralement par acheter 3 à 9 Go de plus haut débit chaque mois, car je suis presque toujours à court tôt. Cela porte ma facture mensuelle moyenne à 139 $ à 148 $ (et certains mois, elle devient plus élevée).

Visible coûte 40 $, mais à l’avenir, je n’ai pas nécessairement besoin de ce plan de 50 Go. À titre d’expérience, la semaine dernière, j’ai déplacé mon package Hughesnet à 30 Go (ce qui m’a fait économiser 30 $). En fonction de mes habitudes d’utilisation actuelles, je devrais probablement consommer moins de 30 Go à la fin du mois sans problème. Je me suis également débarrassé du package Disney étendu sur Dish Network, car les enfants peuvent obtenir certains extras via Disney Plus à la place. Cela m’a fait économiser encore 10 $. Cela signifie que le coût réel de Visible est exactement le même, et peut-être même un peu moins cher, car je n’achèterai probablement plus de jetons Hughesnet pour une vitesse très élevée.

Visible ferait-il un bon complément à votre connexion à domicile?

Si vous vivez en milieu rural ou si vous avez simplement une horrible connexion Internet à domicile, Visible peut être un bon plan de sauvegarde. Pour la plupart, il ne sera pas suffisant pour la plupart d’être un remplacement total des services Internet en raison des restrictions impliquant le partage de plusieurs appareils. De plus, le 5Mbps peut être un peu trop bas pour certains. La prise en charge des appareils est également un peu restrictive, car seule une poignée d’appareils Android la prennent officiellement en charge.

Bien que Visible fonctionne avec plus d’appareils qu’il n’en prend officiellement en charge, cela pourrait (théoriquement) vous faire démarrer à partir du service pour avoir violé leurs conditions. Cela dit, de nombreuses personnes sur Reddit semblent l’utiliser sur toutes sortes de téléphones non pris en charge et n’ont pas encore rencontré de plaintes de la part de Visible.

La dernière considération est le support du signal. Verizon est assez bon dans la plupart des zones rurales, mais il y a certainement des points morts pour certains (comme dans certains territoires cellulaires américains). Je n’ai pas eu ce problème, heureusement.

Même si aucune de ces mises en garde ne constitue pas une rupture de marché, n’oubliez pas que Visible peut à tout moment modifier ses conditions et fixer un plafond ferme. En outre, plus vous consommez de données sans précaution, plus Visible effectuera ce changement. Donc, si vous utilisez Visible, il est probablement préférable de vous assurer que votre utilisation ne se laisse pas trop emporter. Si vous limitez votre utilisation à 20-60 Go la plupart des mois, vous êtes probablement moins susceptible de rencontrer un problème. Je mettrai à jour ce message si jamais je rencontre de tels problèmes.

D’autres utilisateurs de satellites là-bas? Que pensez-vous de mon petit hack de vie, quelque chose que vous aimeriez essayer?