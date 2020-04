Un téléphone Android de style iPhone SE divise profondément les lecteurs AA

Pomme

L’iPhone SE 2020 est l’iPhone le plus abordable depuis des années, mais il offre toujours autant de puissance que l’iPhone 11. Cela ne s’arrête pas là non plus, car le téléphone intègre une charge sans fil et une résistance à l’eau IP67.

L’iPhone SE comporte cependant quelques compromis pour atteindre le prix de 400 $, comme une batterie beaucoup plus petite, un écran de résolution inférieure, un design plus ancien, une seule caméra arrière et aucun chargeur rapide dans la boîte.

Nous vous avons demandé, nos lecteurs, si vous aimeriez voir un téléphone Android qui respecte la formule iPhone SE, et les résultats montrent que vous êtes définitivement divisé.

Achèteriez-vous un téléphone Android de type iPhone SE?

Résultats

Un peu plus de 38% des lecteurs ont déclaré qu’ils n’en achèteraient pas, car il existe de meilleurs téléphones à 400 $ sur le marché. Pendant ce temps, près de 32% des lecteurs ont déclaré qu’ils achèteraient définitivement un téléphone Android de type iPhone SE.

Il est également intéressant de noter que près de 30% des lecteurs Android Authority adopteraient plutôt une approche attentiste, affirmant que cela dépend des compromis effectués sur l’appareil.

Les résultats du sondage reflètent évidemment les lecteurs d’Android Authority plutôt que le consommateur moyen, mais ils suggèrent qu’il n’y a pas d’approche unique pour construire un excellent téléphone abordable. Après tout, certaines personnes pourraient valoriser la puissance plus que plusieurs caméras, tandis que d’autres pourraient valoriser la batterie plus que la résolution d’écran.

Voici ce que vous aviez à dire

Certains lecteurs nous ont également donné des réflexions plus détaillées dans la section des commentaires. Voici quelques-uns des meilleurs commentaires que nous avons pu trouver.

Zhuowen Cui: Aucun OEM Android ne peut retirer cela car personne ne peut se permettre un Snapdragon 865 dans un téléphone 399. Cela n’est possible que lorsque vous avez toutes les verticales (sic) .John Smith: Nous avons besoin de 4 à 5 ans de mises à jour (et je veux dire des correctifs majeurs, pas seulement des correctifs de sécurité) pour nos téléphones Android. Ensuite, vous pouvez commencer à comparer tout le reste aux appareils d’Apple.Scott Hagele: Avoir la possibilité d’acheter un téléphone Android de la taille du SE m’intéresse.Tanmey: Réutiliser quelque chose comme le bord s7 et mettre un Snapdragon 865 semble être une bonne affaire .VJ: écran 5 pouces, Snapdragon 855, 6 Go de RAM, un bon appareil photo avant et arrière unique. Ce serait un bon candidat pour un concurrent iPhone SE d’Android et je pense qu’ils peuvent le prix à 399 $. Nikitao1: Achèteriez-vous un Galaxy S7 avec toutes les mêmes spécifications mais un Snapdragon 865? Ma réponse? Hellllll Non! SerialAceTU1: Le S10e est-il considéré comme l’iPhone SE de Samsung?

Merci encore d’avoir voté! Nous apprécions vraiment vos commentaires. Et vous pouvez toujours laisser plus de commentaires dans la section des commentaires ici.

Plus d’articles sur les smartphones