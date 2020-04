Un téléphone qui n’existe pas possède déjà l’un des meilleurs écrans de 2020 – .

L’événement de lancement du OnePlus 8 aura lieu le 14 avril, mais une évaluation précoce des performances d’affichage a fuité.

Par ailleurs, le PDG de OnePlus a confirmé que le combiné basculerait le même matériel que le Galaxy S20, mais le téléphone ne coûtera pas plus de 1000 $ aux États-Unis.

Le prix sera un facteur crucial pour la série OnePlus 8 pendant la pandémie de coronavirus qui nuit déjà aux ventes de smartphones dans le monde entier.

Le OnePlus 8 est l’un des téléphones très attendus du premier semestre, et nous avons déjà un événement de lancement pour lui. OnePlus dévoilera la série OnePlus 8 lors d’un événement le 14 avril, dans seulement 11 jours. OnePlus a déjà confirmé quelques détails sur le nouveau téléphone, qui est l’activité habituelle du fabricant chinois de smartphones. L’entreprise. Nous savons que le combiné obtient un affichage à 120 Hz, et nous savons que le OnePlus 8 Pro 5G sera moins cher que 1000 $. Tout le reste a probablement fui au cours des dernières semaines, des options de conception et de couleur aux spécifications.

Mais dans une tournure inattendue, les experts de DisplayMate ont déjà confirmé que les téléphones OnePlus 8 inédits auront certains des meilleurs téléphones de la ville. DisplayMate évalue les performances d’écran de tous les nouveaux combinés haut de gamme, et le dernier appareil est généralement légèrement meilleur que celui qui l’a précédé. Le dernier exemple est la série Galaxy S20, qui a succédé à l’iPhone 11.

Voici ce que DisplayMate a écrit dans un Tweet jeudi:

La fonction d’affichage en profondeur de DisplayMate pour les smartphones OnePlus 8 a obtenu la note d’affichage A + la plus élevée et les meilleures récompenses d’affichage DisplayMate pour smartphone, avec plus de 10 enregistrements de performances d’affichage, y compris la précision des couleurs qui est visuellement indiscernable de la perfection !!

Ils n’ont pas créé de lien vers l’examen complet de l’écran, mais ils n’ont pas non plus supprimé le tweet. Là encore, peut-être que tout cela fait partie d’une poussée marketing du fabricant de smartphones, qui aura une mission difficile à accomplir.

Les téléphones OnePlus sont populaires auprès des fans depuis des années maintenant en raison de la proposition de valeur. Les produits phares de OnePlus ont affronté les téléphones iPhone et Galaxy S avec une nouvelle approche, qui a fonctionné pour d’autres en Chine. Les téléphones étaient très abordables par rapport à leurs concurrents, bien que OnePlus ait dû se contenter de fonctionnalités spécifiques dans le processus. Mais les prix OnePlus ont très légèrement augmenté ces dernières années.

OnePlus a également été parmi les premiers fabricants de combinés Android à lancer un téléphone 5G l’année dernière, et le OnePlus 7 Pro 5G était moins cher que ses concurrents. Mais c’était aussi plus cher que ce que les téléphones OnePlus coûtaient auparavant.

Nous sommes maintenant dans une nouvelle saison de pandémie de coronavirus, une épreuve qui n’augure rien de bon pour les fabricants de smartphones – il suffit de demander à Samsung. Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a déclaré il y a quelques jours à Business Insider que la version 5G du OnePlus 8 ne dépasserait pas 1000 $ aux États-Unis.

Le combiné fonctionnera sur la même plate-forme Snapdragon 865 que le Galaxy S20, un processeur qui doit être fourni avec un modem 4G / 5G séparé par défaut. Le choix de modem de Qualcomm pour le Snapdragon 865 est ce qui aurait pu inciter Google et d’autres à éviter la puce. Le Galaxy S20 commence à 999,99 $, un prix plus cher que ce à quoi nous nous attendions de Samsung. Et le fabricant coréen de smartphones est déjà contraint de réduire sa nouvelle série phare.

La série OnePlus 8 sera également comparée au futur iPhone 9, un appareil abordable qui ne prend pas en charge la 5G mais qui dispose d’une puce plus puissante que le Snapdragon 865 lors des tests. La rumeur veut que l’iPhone 9 commence à 399 $.

Cela dit, on ne sait pas combien sera moins cher le OnePlus 8 Pro 5G et s’il coûtera moins cher que le LG V60 5G, qui coûte environ 900 $. Mais il y aura certainement un affichage supérieur qui est “visuellement indiscernable de parfait !!”

