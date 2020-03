Un tremblement de terre de magnitude 5,7 vient de secouer l’Utah – .

L’État de l’Utah vient d’être frappé par un tremblement de terre de magnitude 5,7 près de la région de Salt Lake City.

Le séisme a été le plus fort de l’État depuis 1992, coupant le courant à près de 50 000 personnes.

Les responsables de la gestion des urgences ont averti les résidents de la ville que les répliques sont probables et d’éviter le centre-ville de Salt Lake City.

La région de Salt Lake City a connu un réveil brutal ce matin lorsqu’un tremblement de terre de magnitude 5,7 a secoué la région. L’événement a entraîné la perte de courant de dizaines de milliers de foyers et d’entreprises et a incité l’aéroport international de Salk Lake à envoyer des vols entrants ailleurs alors que le personnel inspectait les pistes pour s’assurer qu’ils étaient sûrs d’atterrir.

La dernière fois que l’Utah a subi un tel tremblement de terre remonte à 1992. Cette année-là, un tremblement de terre de magnitude 5,9 a frappé l’État, mais pas dans la région de Salt Lake City. On ne sait pas si le tremblement de terre a causé des blessures, mais nous devrons attendre et voir si de nouveaux rapports arrivent.

Comme le rapporte CNN, le tremblement de terre a coupé l’électricité à au moins 47 000 clients dans la région. Les travailleurs étaient toujours en train de restaurer les lignes abattues et des équipes ont été envoyées dans le centre-ville de Salk Lake City afin de planifier leur approche. Cela a incité le gouverneur Gary Herbert à demander aux citoyens d’éviter la zone afin que le travail puisse être fait.

“Veuillez rester à l’écart du centre-ville pendant que les équipes évaluent les dégâts”, a écrit Herbert dans un tweet. “Sauf si vous travaillez dans la sécurité publique ou si vous êtes un employé essentiel, restez à la maison ou au télétravail.”

S’il y a un avantage à la crise actuelle de santé publique qui balaie le pays, il se peut que de nombreux citoyens travaillent déjà à domicile. Cela signifie qu’il y avait moins de circulation sur la route et probablement moins de gens dans le centre-ville que ce qui aurait normalement été le cas lors du séisme.

Le service de gestion des urgences de l’Utah a donné suite à ses premiers rapports sur le tremblement de terre en prévenant que des répliques étaient probables. Les répliques sont généralement beaucoup moins puissantes que le tremblement de terre primaire, mais peuvent toujours causer des dommages structurels.

Le groupe a également publié des cartes montrant où les secousses étaient les plus intenses. Comme vous pouvez le voir, le centre semble être très proche de la ville et rayonné vers l’extérieur vers les environs.

Le maire de Salt Lake City, Erin Mendenhall, est également intervenu sur Twitter pour reconnaître l’événement et avertir les citoyens de faire attention dans les heures à venir. «Je sais que la dernière chose dont nous avons besoin en ce moment est un tremblement de terre, mais nous y sommes, et il semble que des répliques soient probables», a-t-elle tweeté. “La Ville évalue la situation maintenant et je reviendrai avec une mise à jour lorsque je l’aurai. Fais attention.”

Les tremblements de terre en Utah ne sont pas très courants, mais ils ne sont pas inconnus, et on rappelle aux résidents de se préparer à de tels événements si et quand ils se produisent.

Source de l’image: Utah Emergency Management

