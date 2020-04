Un vaisseau amiral Snapdragon 865 à charge rapide pour moins de 600 $

Oppo

L’Oppo Reno Ace était l’un des téléphones les plus remarquables de 2019, offrant presque tout ce que vous pourriez souhaiter à partir d’un téléphone phare abordable. Maintenant, la firme a décidé d’abandonner le «Reno» et de lancer l’Oppo Ace 2.

Le dernier appareil d’Oppo intègre le processeur Snapdragon 865, la mémoire RAM LPDDR5, le stockage UFS 3.0 et la connectivité 5G bimode, comme vous vous en doutez pour un produit phare de 2020. La société propose également un panneau FHD + OLED à 90 Hz avec un taux de réponse tactile de 180 Hz, conformément à la tendance à la fréquence de rafraîchissement élevée que nous avons constatée au cours de la dernière année.

Tout comme le Reno Ace, Oppo Find X2 Pro et Realme X50 Pro, le nouveau smartphone arbore une charge filaire de 65 W. Si c’est quelque chose comme le Reno Ace, vous pouvez vous attendre à ce que la batterie de 4000 mAh se charge complètement en 35 minutes.

Lis: Vous pensiez que le chargement de 65 W était rapide? Cette marque dit “tiens ma bière”

Ce n’est pas la seule façon de recharger le téléphone, car la solution de charge sans fil AirVOOC de l’entreprise offre des vitesses de charge de 40 W – à égalité avec le Huawei P40 Pro Plus. Oppo dit que ce chargeur sans fil devrait fournir une charge complète en 56 minutes. Les utilisateurs chinois devront dépenser 249 yuans (~ 35 $) pour cet accessoire, mais vous pouvez obtenir des vitesses allant jusqu’à 10 W via des chargeurs Qi tiers.

L’Oppo Ace 2 diffère également de la charge sans fil inversée de 10 W, vous pouvez donc recharger vos véritables écouteurs sans fil ou le téléphone d’un ami.

Oppo

Le nouveau téléphone arbore également une configuration de caméra arrière quadruple, comprenant un appareil photo principal 48MP, un vivaneau ultra-large 8MP (119 degrés) et une paire de capteurs portrait 2MP. Ne vous attendez donc pas à des capacités de zoom téléobjectif ici. Pendant ce temps, les selfies et les appels vidéo sont gérés par une caméra 16MP à l’intérieur d’une découpe perforée.

Les autres caractéristiques notables d’Ace 2 incluent un capteur d’empreintes digitales intégré, un assistant Breeno, un meilleur retour haptique, des haut-parleurs stéréo et ColorOS 7.1 sur Android 10. N’attendez pas un port de 3,5 mm.

L’Oppo Ace 2 commencera à 3999 yuans (~ 567 $) pour le modèle 8 Go / 128 Go, 4399 yuans (~ 624 $) pour la variante 8 Go / 256 Go et 4599 yuans (~ 652 $) pour l’option 12 Go / 256 Go. Nous avons demandé à Oppo une disponibilité plus large et mettrons à jour l’article en conséquence.