Un virus mystérieux effrayant continue de se répandre alors que l’ambassade américaine met en garde les Américains vivant en Chine – .

L’étrange «pneumonie non identifiée» que les autorités sanitaires chinoises ont commencé à surveiller il y a un peu plus d’une semaine s’est maintenant propagée à plus du double du nombre initial de victimes. Comme le rapporte le South China Morning Post, le virus bizarre a maintenant été confirmé chez 59 personnes, contre 44 en fin de semaine dernière et bien plus que les 27 cas confirmés d’origine de la dernière semaine de 2019.

L’ambassade des États-Unis à Pékin avertit maintenant tous les citoyens américains voyageant en Chine de prendre des précautions contre l’infection, bien qu’avec si peu d’informations sur la maladie, il soit difficile de savoir quel type de mesures on doit prendre.

Bien que les responsables de la santé ne sachent pas exactement ce qu’est le virus, on pense qu’il est originaire du marché des fruits de mer de Huanan ou aux alentours. La plupart de ceux qui étaient à l’origine du virus y ont travaillé et c’est devenu le centre de l’enquête. Pendant ce temps, toute personne qui a été en contact avec des personnes infectées est étroitement surveillée pour détecter les symptômes, mais jusqu’à présent, il ne semble pas que la maladie ait pu se propager d’une personne à l’autre.

Bien que l’étrange virus ait été comparé à l’épidémie mortelle de SRAS des années passées, les scientifiques ont pu déterminer qu’ils n’étaient pas les mêmes. C’est évidemment une bonne chose, du moins en apparence, mais les responsables de la santé doivent encore en savoir plus sur le virus et ses origines avant de savoir comment le combattre au mieux.

Les fonctionnaires de Hong Kong surveillent les voyageurs en provenance et à destination de la région de Wuhan et prennent des précautions supplémentaires. Cela signifie que les personnes qui présentent des symptômes pseudo-grippaux doivent être mises en quarantaine pendant qu’elles confirment si l’une d’elles a ou non cette nouvelle souche virale. Jusqu’à présent, tous les voyageurs ont reçu l’autorisation de sortie après la surveillance.

Source de l’image: Andy Wong / AP / Shutterstock

.