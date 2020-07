Une amibe destructrice du cerveau infecte un homme de Floride

Une rare infection amibienne mangeuse de cerveau a été enregistrée en Floride.

L’infection est généralement mortelle et est rarement observée aux États-Unis, où seulement 143 cas ont été enregistrés.

Les responsables de la santé disent d’éviter les lacs et les étangs qui sont particulièrement chauds et qui sont à un niveau d’eau inférieur à ce qu’ils sont habituellement.

Les températures à travers les États-Unis sont agréables et grillées, ce qui signifie qu’il n’y a pas de meilleur endroit que près de l’océan, d’un lac ou d’une piscine. Les risques de se diriger vers un lieu de rassemblement public comme une plage bondée à part – portez vos masques, s’il vous plaît – les Floridiens ont maintenant une autre raison de faire attention à l’endroit où ils décident de se baigner.

Selon le Florida Department of Health, une amibe incroyablement rare a été détectée chez au moins une personne qui l’a vraisemblablement contractée en nageant. L’insecte est connu pour détruire les tissus cérébraux et l’infection peut rarement survivre.

Dans un nouveau communiqué publié sur Twitter, Florida Health rapporte qu’un seul individu a été confirmé comme étant infecté par l’amibe Naegleria fowleri. Ce n’est pas une maladie agréable, et une personne peut être infectée sans même s’en rendre compte.

« Une personne a contracté Naegleria fowleri dans le comté de Hillsborough », lit-on dans le tweet. «Naegleria fowleri est une amibe vivant unicellulaire microscopique. L’amibe peut provoquer une infection rare du cerveau appelée méningo-encéphalite amibienne primaire (PAM) qui détruit les tissus cérébraux et est généralement mortelle. »

Une personne a contracté Naegleria fowleri dans le comté de Hillsborough. Naegleria fowleri est une amibe vivant unicellulaire microscopique. L’amibe peut provoquer une infection rare du cerveau appelée méningo-encéphalite amibienne primaire (PAM) qui détruit les tissus cérébraux et est généralement mortelle. pic.twitter.com/icT66tqlkU – DOH – Hillsborough (@DOHHillsborough) 3 juillet 2020

L’amibe affecte rarement les humains et seulement 37 cas d’infection ont été enregistrés depuis 1962. Cependant, les responsables de la santé ont une assez bonne idée des types d’eau qu’elle aime. Plus précisément, l’amibe peut être trouvée dans l’eau douce chaude, surtout lorsque les niveaux d’eau sont bas. Les étangs et les lacs qui mijotent au soleil pendant des jours ou des semaines sont les endroits parfaits pour trouver l’organisme, et nager dans une telle eau vous expose au risque de le contracter.

Comme l’explique Florida Health, l’infection commence généralement lorsque l’eau contenant l’amibe pénètre par le nez d’une personne. De là, l’organisme se rend dans le cerveau de la personne où il fait le plus de dégâts. Quant à la façon d’éviter d’être infecté, les responsables de la santé ont quelques conseils pratiques, notamment d’éviter de nager dans l’eau douce qui est plus basse que d’habitude et qui est particulièrement chaude.

Si vous devez absolument faire un plongeon, faites de votre mieux pour éviter de remuer le matériel au fond du lac ou de l’étang. Bouchez votre nez lorsque vous sautez dans l’eau et faites de votre mieux pour éviter de faire entrer de l’eau dans vos voies nasales. Le Florida Department of Health signale également que l’amibe peut rarement être trouvée dans l’eau du robinet, et que toute eau qui doit être utilisée pour nettoyer les sinus – comme avec un pot neti – devrait être bouillie, distillée ou stérilisée dans d’autres moyen d’atténuer le risque d’infection.

