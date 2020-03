Si vous sentez que vous avez passé beaucoup trop de temps à balayer les notifications plutôt que d’autres choses, vous pouvez prendre certaines mesures pour mieux les gérer – le tri des applications dans différents canaux de notification et la vérification occasionnelle du journal des notifications de votre système sont juste un couple. Mais si vous sentez que vous avez besoin d’une application de gestion des notifications complète, il existe plusieurs options pour vous. L’un des plus récents est FilterBox, une application de Catching Now, le développeur chinois du gestionnaire de presse-papiers Clip Stack.

L’écran d’accueil de l’application affiche un journal de toutes les notifications récentes – actives ou rejetées – pendant 3, 7 ou 30 jours, comme prescrit dans les paramètres. Une fois ce journal suffisamment long, les utilisateurs peuvent accéder à un point spécifique de la chronologie en faisant glisser le bord droit de l’écran.

Appuyer sur une notification donne des informations détaillées sur la notification et l’application qui l’a envoyée ainsi que plusieurs options que vous voyez ci-dessus.

Le filtrage de certaines poussées qui n’apparaissent pas dans l’ombre des notifications signifie l’élaboration de règles. Une seule règle peut s’appliquer à plusieurs applications, à la recherche de mots, de phrases ou même d’une expression régulière si vous portez un peigne à dents fines comme celui-ci. Par défaut, FilterBox affiche une notification occasionnelle indiquant le nombre de messages filtrés – cela peut être désactivé cette notification dans les paramètres de l’application.

L’application peut également restaurer les repoussages dans l’ombre des notifications afin que les utilisateurs puissent profiter des actions rapides qu’elle propose. Nous avons essayé cela avec un message Gmail et avons pu accéder à l’écran de rédaction en appuyant sur Répondre, mais nous n’avons pas pu faire fonctionner l’option Supprimer. Pour Twitter, auquel cas j’ai vu un tweet de quelqu’un que je suis activement en train de suivre, j’ai pu aimer à partir de la notification “morts-vivants” de FilterBox, mais l’application Twitter a exécuté son propre processus pour afficher une notification distincte pour me dire que mon comme a réussi. Les notifications apparaîtront sous le nom FilterBox, mais l’icône sera celle de l’application d’origine.

Vous pouvez comparer cette capacité à la fonction “annuler” de Unnotification, une autre application de gestion que nous avons couverte, qui repose sur un service d’arrière-plan (et la notification persistante requise pour démarrer) pour intercepter les notifications que vous avez glissées et leur permet d’annuler le glissement dans quelques secondes. FilterBox donne plus de flexibilité dans ce cas en permettant aux utilisateurs de réactiver une notification autant de fois qu’ils le souhaitent pendant aussi longtemps qu’ils en ont un journal. Cependant, avec l’exemple d’utilisation ci-dessus comme mise en garde, votre kilométrage peut varier.

La page d’analyse permet aux utilisateurs de trier les applications en fonction du nom, du nombre total de notifications ou du nombre de fois où leurs push ont été filtrés. Appuyez sur l’une des applications pour afficher la liste complète desdites poussées et leur contenu.

En parlant de paramètres, l’application a un mode sombre, commutable de manière permanente ou programmée. FilterBox peut être configuré pour ne pas apparaître sur l’écran des applications récentes, limiter l’accès avec l’authentification biométrique et importer ou exporter des filtres via des fichiers .json.

FilterBox était déjà sur le circuit de l’App Store chinois, mais est désormais disponible sur le Play Store. Si vous l’installez, vous bénéficierez de toutes les fonctionnalités gratuitement pendant 90 jours, mais vous devrez ensuite effectuer un seul achat de 3,99 $ dans l’application afin de le conserver.