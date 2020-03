Une bonne valeur de toute façon

La rivalité entre Xiaomi et Realme a généré de nombreuses étincelles. Des insultes occasionnelles à la pêche à la traîne, les marques ont adopté une approche sans faille les unes envers les autres. Mais qu’en est-il des produits? Après tout, c’est ce qui compte vraiment. Le fait est que la concurrence entre les deux a conduit à une meilleure valeur pour les consommateurs. Le jeu constant entre Xiaomi et Realme a abouti à du matériel vendu à des prix qui auraient été incroyables il y a seulement quelques années.

Le Redmi Note 9 Pro et Realme 6 sont les derniers milieu de gamme à arriver sur le marché. Nous avons récemment examiné le Note 9 Pro et l’avons considéré comme l’une des meilleures valeurs du marché. Avec des prix similaires et des domaines d’intervention différents, lequel gagne-t-il? Chez Android Authority, Redmi Note 9 Pro vs Realme 6 trouve une réponse.

Xiaomi et Realme: l’histoire d’une casserole et d’une bouilloire

Les dirigeants de Xiaomi et Realme ont été mêlés à une dispute pendant ce qui semble être des mois maintenant, alors que les deux marques s’attaquent pour diverses raisons. Les représentants des deux sociétés sont passés sur Twitter pour…

Redmi Note 9 Pro vs Realme 6: Conception

Les Redmi Note 9 Pro et Realme 6 se distinguent par leur design. Les préférences esthétiques sont subjectives et les deux téléphones ont fait un bond de génération en avant par rapport à leurs prédécesseurs.

Les Redmi Note 9 Pro et Realme 6 arborent désormais des découpes de caméra pour le capteur avant. La découpe de la caméra sur le Note 9 Pro est montée au centre, où la découpe Realme 6 est décalée vers la gauche. Je préfère cette dernière approche. Il y a un menton de taille modeste au bas des deux appareils.

Le Note 9 Pro a un écran beaucoup plus grand à 6,67 pouces avec Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière. Je l’ai trouvé trop gros et cela rend le téléphone assez lourd. Ajoutez-y le poids de 209 g, et vous avez un grand téléphone klaxon qui n’est pas le plus facile à tenir dans la main.

Le Realme 6 n’est pas beaucoup plus petit avec son écran de 6,5 pouces avec Gorilla Glass 3, mais le poids de 191 g contribue grandement à rendre le téléphone confortable. Une différence de poids de 20 g n’est rien à se moquer et le Realme 6 est un appareil beaucoup plus confortable à transporter. Je soupçonne que le milieu et l’arrière du polycarbonate contribuent grandement à maintenir le poids bas.

Le grand écran et le poids rendent le Redmi Note 9 Pro difficile à tenir.

Alors que les deux téléphones utilisent des écrans LCD avec des niveaux de saturation et une résolution par défaut similaires, le Realme 6 se démarque grâce à son panneau 90Hz plus rapide. Le taux de rafraîchissement plus rapide fait une différence notable dans la réaction des éléments à l’écran, procurant une sensation de fluidité améliorée. C’est une différence subtile et c’est vraiment agréable d’avoir.

Les panneaux arrière sont assez différents. Le Redmi Note 9 Pro établit un bon équilibre entre premium et sobre. Bien que le dégradé du Realme apparaisse également comme frappant, au fil du temps, j’ai trouvé le lustre métallique terne du Note 9 Pro beaucoup plus attrayant. Cela dit, les deux téléphones sont extrêmement sensibles aux rayures et aux éraflures; vous feriez bien d’utiliser un étui.

Aucun des deux téléphones n’est étanche; vous devrez vous contenter d’une simple résistance aux éclaboussures. Les deux téléphones ont des scanners d’empreintes digitales intégrés dans la touche d’alimentation. Rapide et facile à atteindre, je n’ai eu aucun problème avec l’une ou l’autre approche.

Performance

Les performances sont un facteur de différenciation clé entre les deux téléphones, mais pas tout à fait au niveau auquel vous vous attendez. Le Redmi Note 9 Pro apporte un Snapdragon 720G à la fête. Le dernier chipset milieu de gamme supérieur de Qualcomm est puissant et plus que capable de se maintenir. En fait, nous avons constaté qu’il s’agissait de l’une des meilleures options dans la fourchette de prix.

Redmi Note 9 Pro – AnTuTu Realme 6 – AnTuTu



Pendant ce temps, le Realme 6 arbore un Mediatek Helio G90T. Dans une bulle, le processeur est certainement assez puissant. Cependant, il est définitivement à la traîne par rapport au 720G en chiffres absolus et cela compte si vous prévoyez de conserver le téléphone pendant une longue période.

Le MediaTek Helio G90T n’est pas aussi puissant que le Snapdragon 720G, mais vous ne le remarquerez probablement pas au quotidien.

Pour un usage quotidien, j’ai trouvé les deux téléphones suffisamment puissants et je n’ai jamais rencontré de problème avec l’un ou l’autre. Dans les applications et les éléments d’interface pris en charge, l’affichage à 90 Hz sur le Realme 6 fait que tout semble un peu plus fluide. Les deux téléphones sont livrés avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage comme variante de base. Je recommande de passer à l’option 6 Go / 128 Go pour les deux. Sur le Realme 6, vous pouvez opter pour jusqu’à 8 Go de RAM, bien que cela puisse être exagéré, sauf si vous prévoyez de pousser le téléphone dur.

Les choses sont assez similaires du côté logiciel de l’équation. Que ce soit MIUI 11 ou Realme UI, il existe une abondance de bloatware qui fait désormais partie intégrante des smartphones de milieu de gamme. Certains peuvent être désactivés, d’autres non. Sinon, les deux versions d’Android sont polies à un degré raisonnable et offrent une expérience utilisateur fluide et riche en fonctionnalités.

Batterie

Le Redmi Note 9 Pro et Realme 6 sont des monstres de batterie, mais l’un dure plus longtemps que l’autre. Le Redmi Note 9 Pro associe une cellule de 5 020 mAh à un chipset Snapdragon efficace qui permet une utilisation toute la journée. Lors de nos tests, nous avons passé en moyenne plus de huit heures sur écran. Dans notre revue Redmi Note 9 Pro, nous avons mis le téléphone à l’épreuve de la torture de la batterie et atteint six heures de temps d’écran comme le pire des cas.

Pendant ce temps, le Realme 6 possède une batterie plus petite de 4 300 mAh. Combinée à l’affichage à 90 Hz, la longévité n’est pas aussi bonne. Nous avons géré entre cinq et six heures de projection. C’est nettement moins que le Redmi, mais toujours suffisant pour une journée complète d’utilisation prudente.

Vous devrez faire un compromis entre une batterie plus grosse et une charge plus rapide.

En ce qui concerne le chargement des appareils, cependant, Realme a fait chuter Redmi. Le chargeur de 30 W inclus avec le Realme 6 est capable de recharger l’appareil en moins d’une heure. Pendant ce temps, le chargeur 18 W du Redmi Note 9 Pro met 140 minutes pour recharger le téléphone.

Caméra

Redmi Note 9 Pro

Arrière: 48MP primaire8MP ultra-large5MP macro2MP capteur de profondeur

Realme 6

Arrière: 64MP primaire8MP ultra-large2MP macro2MP capteur de profondeur

Un appareil photo est plus que la somme de son matériel. Les algorithmes de calcul et le matériel de traitement d’image jouent un rôle important dans la détermination de la qualité de l’image. Pour la plupart, les deux téléphones ont des systèmes de caméras similaires.

Caméra primaire Redmi Note 9 Pro Realme 6 Outdoor Primary

Dans les tests en extérieur, il est simple de voir les différences de traitement entre les deux téléphones. Le Redmi Note 9 Pro affiche de meilleures performances HDR et offre des couleurs réalistes au détriment d’une exposition plus sombre. Le Realme 6, en revanche, surexpose pour faire apparaître les détails de l’ombre, ce qui fait légèrement baisser la précision des couleurs. Bien que cela puisse ne pas être un problème pour de nombreux utilisateurs, l’affûtage lourd devrait l’être. Particulièrement perceptible dans les feuilles et le feuillage, la netteté donne une netteté artificielle au cliché.

Redmi Note 9 Pro ultra large Realme 6 ultra large

Les images ultra-larges présentent un traitement similaire. Dans ce cas, l’image du Redmi Note 9 Pro semble juste un peu trop sombre et la prise de vue présente une certaine douceur. Aucun des deux téléphones ne capture bien les détails, mais la photo du Realme 6 est meilleure.

Redmi Note 9 Pro Realme 6

Dans nos tests en gros plan, le Redmi Note 9 Pro a une fois fourni des performances HDR supérieures. Cela est particulièrement visible dans le ciel, qui apparaît toujours comme bleu. Sur le Realme 6, la tendance à surexposer souffle complètement le ciel et lui donne un aspect blanc. Les deux téléphones offrent un bokeh naturel décent, mais à mon avis, le Redmi Note 9 Pro avance un peu. Ceci, bien sûr, est une préférence personnelle.

Mode nuit Redmi Note 9 Pro Mode nuit Realme 6

Les performances en faible luminosité et en mode nuit sur les deux téléphones sont plutôt bonnes pour le matériel de milieu de gamme. Cependant, le Realme 6 surpasse le Note 9 Pro en offrant un tir plus clair et plus net. Realme a fait un excellent travail en améliorant ses algorithmes de mode nuit au cours des dernières années et, le plus souvent, son matériel parvient à surpasser la plupart de ses concurrents.

Les deux caméras ont des tireurs selfie capables. Cela dit, le Redmi Note 9 Pro fait un meilleur travail de détection des bords si vous préférez prendre des photos en mode portrait.

Les capacités vidéo sont identiques sur les deux téléphones et se terminent à 4K, 30fps.

Si vous souhaitez jeter un œil aux pixels avant de prendre votre décision, nous avons une gamme complète d’échantillons d’images haute résolution Redmi Note 9 Pro et Realme 6 disponibles.

Redmi Note 9 Pro vs Realme 6: Spécifications

Écran LCD Xiaomi Redmi Note 9 ProRealme 6Display6.67 pouces IPS

2.400 x 1.080

Format d’image 20: 9

LCD Corning Gorilla Glass 56,5 pouces IPS

2.400 x 1.080

Format d’image 20: 9

Verre Corning Gorilla 3

90Hz

Taux d’interrogation tactile de 120 Hz Processeur Qualcomm Octa-core

Snapdragon 720G

Adreno 618Octa-core Mediatek MT6785 Helio G90T

Mali G76 MC4RAM4 / 6GB4 / 6 / 8GBStorage64 / 128GB

Extensible jusqu’à 512 Go64 / 128 Go

Extensible jusqu’à 512 GBCaméras Caméra arrière:

48MP (large)

8MP (ultra-large)

5MP (macro)

2MP (profondeur)

De face:

Caméra selfie 16MP

Caméra arrière:

64MP (large)

8MP (ultra-large)

2MP (macro)

2MP (profondeur)

De face:

Caméra selfie 16MP

Battery5,020mAh

Charge 18 W 4300 mAh

Charge de 30 W Logiciel Android 10

MIUI 11Android 10

Realme UIDimensions165,8 x 76,7 x 8,8 mm

209g162,1 x 74,8 x 8,9 mm

191 gPrix Rs 12 999 (4 Go / 64 Go)

Rs 15,999 (6 Go / 128 Go) Rs 12 999 (4 Go / 64 Go)

Rs 14,999 (6 Go / 128 Go)

Rs 15,999 (8 Go / 128 Go)

Comment les prix se comparent-ils?

Le Realme 6 et le Redmi Note 9 Pro démarrent au même prix. Au prix de Rs. 12999 (~ 176 $) pour la variante de 4 Go de RAM et 64 Go, les deux téléphones offrent une valeur incroyable. Une fois que vous commencez à monter les variantes, la proposition de valeur change.

Le Redmi Note 9 Pro avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage commande un prix de Rs. 16 999 (~ 230 $), tandis que le Realme 6 coûte Rs. 14 999 (~ 200 $). C’est une différence de prix de Rs. 2000 (~ 30 $), un gros morceau de changement quand on regarde les options de valeur.

Si vous voulez vraiment faire des folies, le Realme 6 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est disponible pour les Rs. 15 999 (~ 216 $), ce qui est toujours moins cher que la variante haut de gamme du Redmi Note 9 Pro.

Redmi Note 9 Pro vs Realme 6: Que devrais-je acheter?

Les deux téléphones présentent une énigme intéressante. Le Redmi Note 9 Pro possède de meilleurs composants internes, un meilleur appareil photo principal et, sans doute, un design plus sophistiqué.

Cependant, le Realme 6 présente la meilleure valeur – et la valeur est un élément clé dans l’espace abordable de milieu de gamme. Le peu que vous perdez en puissance, vous gagnez dans un appareil photo presque aussi bon, un affichage attrayant à 90 Hz, une charge plus rapide et, surtout, un prix inférieur.

Le Redmi Note 9 Pro est peut-être le téléphone le plus puissant, mais le Realme 6 offre un meilleur rapport qualité-prix.

Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre des téléphones, mais le Realme 6 est ce qui présente une meilleure valeur.