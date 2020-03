Une de ces choses n’est pas comme les autres – .

Le coronavirus peut présenter des symptômes pseudo-grippaux, mais il n’a rien à voir avec la grippe en matière de contagiosité et d’évolution.

Comparer le bilan des décès du COVID-19 avec le taux de mortalité par grippe ou le nombre de victimes d’accidents de voiture, comme l’a fait le président Trump en affirmant que l’économie devrait redémarrer le plus tôt possible, est trompeur.

Une augmentation exponentielle continue des cas de COVID-19 pourrait paralyser tout système de soins de santé et augmenter de manière significative le nombre global de décès dus à COVID-19.

Les gouvernements qui ont pris la décision difficile de fermer leurs pays ou des parties de ceux-ci doivent également s’inquiéter de l’impact massif sur l’économie. Plus la crise sanitaire dure longtemps, plus les effets sur l’économie seront graves. Il n’est donc pas étonnant que le président Trump cherche à ouvrir l’économie le plus tôt possible, peut-être à Pâques, au mépris des avertissements des responsables de la santé publique.

Dans ses remarques de mardi, il a comparé le nouveau coronavirus à la grippe et aux accidents de voiture, estimant que la guérison ne devrait pas être pire que la maladie. Il est important de noter, cependant, que l’un ne ressemble pas aux autres en termes de danger immédiat. COVID-19 pourrait imiter les symptômes de la grippe, mais c’est là que les comparaisons devraient s’arrêter.

“Vous allez perdre un certain nombre de personnes à cause de la grippe, mais vous allez perdre plus de personnes en plongeant un pays dans une récession ou une dépression massive”, a déclaré Trump, selon le New York Times. «Vous allez avoir des suicides par milliers – vous allez faire toutes sortes de choses. Vous allez avoir de l’instabilité. Vous ne pouvez pas simplement entrer et dire que nous allons fermer de loin les États-Unis d’Amérique, le pays le plus grand et le plus prospère du monde. “

Trump suggère que retourner au travail pendant une pandémie n’est vraiment pas grave car beaucoup de gens meurent de la grippe et des accidents de voiture pic.twitter.com/pRTjmLH7xo

– Aaron Rupar (@atrupar) 24 mars 2020

Trump a également comparé le nombre de décès, actuellement d’environ 20 000 pour le coronavirus, aux accidents de voiture. “Nous perdons beaucoup plus que cela à cause des accidents d’automobiles”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas appelé les constructeurs automobiles et leur avons dit:” Arrêtez de fabriquer des voitures, nous ne voulons plus de voitures. “Nous devons retourner au travail.”

Bien que ces points puissent avoir un certain mérite en soi si l’on examine les données dont nous disposons jusqu’à présent – que la grippe a tué plus de personnes aux États-Unis cette année ou que les accidents de voiture sont responsables de plus de victimes que COVID-19 – c’est encore loin, beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions de ces données.

Comme l’explique le Times, le CDC estime que les décès dus à l’épidémie de COVID-19 pourraient varier de 200 000 à 1,7 million aux États-Unis seulement. Mais nous n’avons toujours pas suffisamment de données sur le virus.

Le nombre de morts n’est même pas le principal problème avec les comparaisons de Trump. La chose effrayante à propos de COVID-19 et la raison pour laquelle des régions entières doivent rester fermées est que le virus est extrêmement contagieux. De plus, il n’a pas de traitement, du moins pas encore, et, par conséquent, il pourrait paralyser les systèmes médicaux pendant des semaines à venir, y compris en Amérique. Le rétablissement des cas hospitalisés peut prendre de quelques jours à quelques semaines. Les hôpitaux qui n’auraient pas les ressources pour traiter les patients atteints de COVID-19 pourraient ne pas être en mesure de gérer de nombreuses autres affections potentiellement mortelles qui existent toujours, notamment les accidents de voiture et la grippe.

La grippe tue des gens chaque année, mais elle n’a jamais inondé des hôpitaux comme COVID-19. Il existe des médicaments et des vaccins pour gérer les épidémies de grippe, et les complications qui en résultent sont rarement aussi graves que celles du coronavirus. Les hôpitaux ne sont pas débordés, et tout le monde peut être pris en charge sans arrêter l’économie.

La comparaison des accidents de voiture est encore plus inutile, à moins que chaque accident de voiture aux États-Unis ne se soit produit en même temps. Si vous pouvez transmettre un «accident de voiture» à n’importe qui dans votre famille, votre cercle d’amis et vos collègues aussi vite que vous pouvez passer la nouvelle épidémie de coronavirus, alors vous avez un vrai problème. Dans la vraie vie, quel que soit le nombre d’accidents de voiture survenus chaque année, les hôpitaux ne seront pas débordés et pourront soigner toutes les victimes.

L’Inde au début de cette semaine a fermé tout son pays. C’est plus de 1,3 milliard de personnes à qui on a dit de rester chez elles – à l’exception de celles qui fournissent des services essentiels – pendant 21 jours pour que l’Inde ait la moindre chance de battre cette chose. Et l’Inde est la cinquième économie mondiale. Le Royaume-Uni a tenté d’adopter une approche d’immunité collective jusqu’à ce qu’il réalise que la seule façon de ralentir le nombre de cas est une distanciation sociale stricte et obligatoire. De nombreux autres pays optent également pour des mesures similaires, imposant un verrouillage et des quarantaines tout en essayant de renforcer les tests de coronavirus et d’améliorer la préparation de leurs systèmes hospitaliers. Et beaucoup d’entre eux n’auront pas fini de combattre le virus avant Pâques.

