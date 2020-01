Une décennie d’iPads dans ma vie – à partir du “ film Kindle ”

À l’approche du 10e anniversaire de l’iPad et d’une décennie d’iPad dans ma vie, j’ai décidé d’écrire ce qui est effectivement un journal intime couvrant une période inhabituellement longue!

Steve Jobs a déclaré que les consommateurs ne savaient pas ce qu’ils voulaient tant que vous ne le leur aviez pas montré, et j’ai récemment noté que je suis un exemple typique de l’iPad…

Phase 1: Movie Kindle

Le Kindle était, au moment du lancement de l’iPad, probablement mon gadget préféré. J’ai toujours été un grand lecteur et j’aimais particulièrement lire en voyage. Je pourrais parcourir plusieurs livres lors d’un voyage d’affaires multi-pays, et en vacances, je lisais généralement 10 livres ou plus. C’était beaucoup de volume et de poids quand ils étaient des livres de poche, et surtout si une nouvelle version n’était disponible qu’en version cartonnée.

Le Kindle a révolutionné la lecture des voyages, me permettant d’emporter avec moi des centaines de livres avec pratiquement aucun volume ou poids. Comme j’avais la version 3G, je pouvais même télécharger plus de livres pendant mes déplacements si nécessaire. Il offrait le même avantage à Londres, et il ne fallut pas longtemps avant qu’il ne remplace les livres de poche comme ma façon préférée de lire.

Après un certain temps, j’ai pensé que ce serait bien d’avoir l’équivalent cinématographique du Kindle: un appareil mince et léger que je pouvais utiliser pour regarder des films et des émissions de télévision en déplacement. L’iPad semblait sur mesure pour cela, alors j’ai mordu la balle et j’en ai acheté une, ne m’attendant pas à l’utiliser pour autre chose.

J’ai initialement acheté le modèle Wi-Fi uniquement pour cette raison. Je pensais que je chargerais un tas de contenu avant un voyage à regarder pendant mon absence. Le streaming vidéo n’était pas une chose énorme à l’époque, et le streaming sur 3G aurait certainement été douloureux.

Bien sûr, une fois que je l’ai eu, transporter deux tablettes semblait exagéré, donc l’iPad a également remplacé mon Kindle actuel.

Phase 2: appareil Internet mobile

Il m’a fallu quelques semaines pour réaliser que j’avais sous-estimé l’utilité de l’appareil: l’iPad était bien plus qu’un simple moyen de regarder des films, c’était aussi un très bon appareil Internet mobile.

L’écran plus grand le rendait beaucoup plus agréable à utiliser qu’un téléphone, donc lorsque le modèle de 2e génération est sorti, j’ai vendu l’ancien et acheté le 3G.

Je n’ai jamais été fan du clavier logiciel de l’iPhone. Mes smartphones précédents avaient tous des claviers matériels, et je les ai manqués. Mais la taille du clavier souple de l’iPad en faisait un outil beaucoup plus pratique pour l’écriture, donc je me suis retrouvé à utiliser de plus en plus mon iPad pour gérer les e-mails chaque fois que j’avais quelques minutes à perdre.

Phase 3: Outil d’écriture

Quelque chose de fou se produit en novembre. Au cours du Mois national de la rédaction de romans (NaNoWriMo), un groupe de personnes certifiables à travers le monde essaie d’écrire 50 000 mots d’un roman. Un an, j’ai décidé de les rejoindre.

Une partie de la folie est un phénomène connu sous le nom d’écritures. L’un des défis de l’écriture d’un roman est de trouver, ou plutôt de faire, le temps. Au moment où vous avez terminé votre travail de la journée, l’idée de consacrer quelques heures supplémentaires à l’écriture n’est pas nécessairement aussi attrayante qu’elle l’était lorsque vous vous êtes inscrit pour la première fois. L’idée est donc que les participants de NaNoWriMo se réunissent dans les cafés pour… s’ignorer. Imaginez 20 à 40 personnes dans un café, chacune tête baissée dans son ordinateur portable, chacune tapant furieusement; c’est une écriture.

L’un des grands avantages de travailler chaque jour sur un roman est que votre tête n’est jamais dans l’histoire. Donc, par conséquent, même si vous vous trouvez dans un métro pour quelques arrêts, ou dans la zone d’accueil d’une entreprise pendant quelques minutes en attendant d’être récupéré, cela devient un temps d’écriture utile. Vous pouvez littéralement taper quelques paragraphes chaque fois que vous restez assis pendant quelques minutes.

C’est à ce moment que mon iPad est devenu un outil d’écriture complet. Lorsque vous cherchez littéralement à remplir chaque minute de rechange d’écriture, le peu de temps qu’il faut à un MacBook pour se réveiller du sommeil devient ennuyeux. De plus, le réveiller et le dormir constamment tout au long de la journée a brûlé grâce à la durée de vie de la batterie. La nature instantanée et instantanée de l’iPad, associée à une véritable autonomie de 10 heures, en a fait l’outil parfait d’écriture de roman NaNoWriMo.

Phase 4: remplacement important de mon MacBook Air

Ce n’est pas souvent qu’un seul accessoire transforme complètement un appareil Apple, mais c’était absolument le cas avec le clavier Brydge.

J’en ai utilisé un pour la première fois en 2015 avec mon iPad Air 2, et c’est un accessoire essentiel pour chaque modèle d’iPad que j’ai possédé depuis.

L’autre facteur ici était la littérature et Latte créant finalement une version iPad de Scrivener. Couplé à la version iPad de Final Draft, cela signifiait que l’iPad est devenu un outil complètement pratique pour mon écriture de fiction. À ce stade, mon MacBook Air est devenu largement redondant en tant qu’outil d’écriture mobile.

Phase 5: remplacement partiel de mon MacBook Pro

Lorsque j’ai essayé l’iPad Pro 12,9 pouces de première génération, j’ai adoré la taille de l’écran, mais je l’ai trouvé trop sacrificiel sur le plan de la portabilité. Finalement, j’ai décidé que ce n’était pas l’appareil pour moi.

Le dispositif de troisième génération, cependant, était totalement différent. Il a combiné cet écran géant magnifique avec un facteur de forme qui offrait une portabilité tout à fait acceptable. J’en suis tombé amoureux le premier jour.

J’ai dû passer à un sac à bandoulière légèrement plus grand pour l’accueillir, mais il s’adaptait confortablement à tous mes autres sacs, et malgré le poids accru, il me semblait toujours très bien comme quelque chose à transporter avec désinvolture au cas où j’en aurais besoin.

La taille d’écran plus grande a encore élargi la façon dont je l’ai utilisé – en particulier une fois que le nouveau clavier Brydge a été disponible et que l’iPadOS 13 a finalement été lancé.

Auparavant, en regardant une émission Netflix à la maison, j’atteignais automatiquement mon MacBook Pro. Mais l’iPad de 12,9 pouces se sentait comme un écran suffisamment grand pour un affichage en solo et était plus pratique. Avec le clavier, il y avait de nombreuses tâches d’écriture – comme des articles sur mes blogs personnels – que j’écrivais généralement sur l’iPad plutôt que sur mon MBP. Sur les vols long-courriers, où il s’agissait auparavant de mon MBP que j’utilisais pour tout, des blogs à la visualisation de films, c’était maintenant mon iPad. Et, en bouclant la boucle, la possibilité de profiter d’une vue de deux pages de livres en a également fait un substitut Kindle encore meilleur.

Je pourrais continuer, mais l’essentiel est que même si l’iPad Pro ne peut pas remplacer mon MacBook Pro, il a remplacé une bonne partie de mon utilisation de celui-ci. Je suppose que quelque chose comme 25% des choses que je faisais sur un MacBook se font maintenant sur mon iPad.

Voilà donc une décennie d’iPad dans ma vie; et le tien? Veuillez partager vos propres histoires dans les commentaires. Et jetez un coup d’œil à mon collègue Benjamin, incroyablement complet Définir la pièce de la décennie!

