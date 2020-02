Une discussion brillante sur les problèmes de conception iPadOS

L’article de la semaine sur les débris de particules provient de John Gruber de Daring Fireball.

L’iPad, comme nous le savons, est un appareil génial, bien conçu et généralement bien mis en œuvre. Cependant, au fil des ans, certains problèmes de conception d’interface humaine se sont glissés. L’auteur Gruber entre dans les détails.

Considérez la tâche de base de mettre deux applications à l’écran en même temps, la définition de base du «multitâche» au sens de l’interface utilisateur…

Ainsi, la façon dont vous lancez une application dans le Dock pour le mode écran partagé est identique à la façon dont vous supprimez cette application du Dock. Oh, et les applications qui ne sont pas dans le Dock ne peuvent pas devenir la deuxième application en mode écran partagé. Quel sens cette limitation fait-elle?

La comparaison avec le Mac est brutale.

Sur le Mac, vous pouvez avoir autant d’applications à l’écran en même temps que vous le souhaitez, et vous lancez la deuxième, la troisième ou la vingtième application exactement de la même manière que vous lancez la première. C’est de la cohérence. Sur iPad, vous ne pouvez avoir que deux applications à l’écran en même temps, et vous devez les lancer de manières entièrement différentes – l’une intuitive (appuyez sur n’importe quelle icône d’application), l’une impénétrable (faites glisser l’une des rares applications que vous ” placé dans votre Dock).

Il s’agit d’une analyse approfondie et d’une lecture fortement recommandée.

Débris de nouvelles de la semaine

• Voici une deuxième analyse approfondie de Dan Moren de Macworld. “3 produits qui nécessitent une attention particulière d’Apple en 2020.”

Le point n ° 2 fait référence à l’analyse de John Gruber ci-dessus. Les premier et troisième éléments parlent du HomePod et de l’iMac apparemment négligé. Tout d’abord, le HomePod:

Qu’est-ce que le HomePod pour Apple? En près de deux ans depuis sa sortie, la société n’a toujours pas tout à fait trouvé une réponse.

Sur l’iMac. L’auteur Moren est franc.

Mais qu’en est-il de l’iMac? Le bureau d’Apple au niveau des consommateurs a été actualisé pour la dernière fois en mars 2019, mais après la majeure partie de la décennie sans refonte significative (et, franchement, plus longtemps que cela, si vous retracez la ligne de transmission jusqu’à l’iMac G5), cela va prendre plus qu’un bosse de processeur pour que le bureau tout-en-un reste pertinent dans le monde d’aujourd’hui. Même le Mac mini a suscité plus d’amour et d’attention au cours de la même période.

Le sentiment que j’ai sur ces deux articles est qu’Apple est trop mince. des îlots d’utilisateurs individuels résident dans des catégories de produits spécifiques et ressentent des douleurs fréquentes. Mais lorsque vous regardez Apple dans son ensemble, la portée de ce que fait l’entreprise est impressionnante. Cette deuxième partie peut être trompeuse. La déconnexion entre ces deux éléments est quelque chose que la direction d’Apple devra résoudre le plus tôt possible.

• Dans la télévision de science-fiction, en particulier Star Trek récemment, mais dans d’autres émissions, nous voyons les écrans d’ordinateur comme de grands morceaux fins et transparents de verre glorieux. C’est toujours impressionnant. Ces écrans doivent toujours être dans l’esprit des ingénieurs d’Apple. Le résultat est le suivant: «Apple dépose un iMac dans une seule feuille de verre incurvé».

Enfin, voici une rumeur sur l’iPad Pro 2020 du Laptop Magazine. “Résumé de la rumeur sur l’Apple 2020 iPad Pro: tout ce que vous devez savoir.”

Une autre année, un autre iPad. Sauf que cette année marque le 10e anniversaire de la tablette d’Apple. Et avec la chute des ventes unitaires, les experts du secteur pensent que Apple devra fournir quelque chose de plus grand et de meilleur pour endiguer ces baisses et, finalement, aider l’iPad à retrouver sa gloire passée.

Mentionné: clavier intelligent, appareil photo à triple objectif, meilleur AR, écran mini-LED et, peut-être, 5G. Je bave déjà.

