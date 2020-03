Une durée de vie de ThunderDrive Cloud Storage est maintenant à seulement 29 $

Les disques physiques ne sont jamais entièrement sécurisés. Ils sont exposés à des risques tels que la corruption, les pirates, les virus et les dommages, ruinant le travail de votre vie ou des souvenirs précieux. Stockage en ligne est une solution fiable et sécurisée, et ThunderDrive Cloud Storage est désormais l’une des options les plus abordables.

Les plans mensuels typiques de stockage dans le cloud peuvent coûter très rapidement. Cependant, ThunderDrive propose actuellement accès à vie à la Plan de stockage cloud de 500 Go pour un paiement unique de seulement 29 $.

L’un des avantages les plus séduisants de ThunderDrive est sa commodité. Il vous permet de accéder et récupérer des fichiers sur n’importe quel appareil. Vous pouvez créer des dossiers, gérer des fichiers et partager des liens privés comme vous le feriez sur un bureau.

Tous vos fichiers sont protégés par cryptage AES 256 bits de qualité militaire et sont hébergés dans des installations de centre de données de premier rang de niveau IV. Vous pouvez également accéder à ThunderDrive six fois plus rapide que Amazon Drive.

ThunderDrive Cloud Storage en un coup d’œil:

Six fois plus rapide que le stockage AmazonConfiguration facile avec n’importe quel navigateur Web ou mobileCryptage AES 256 bitsFichiers protégés par mot de passe partageablesRécupération des déchets dans les 30 jours

Un abonnement à vie au plan personnel de 500 Go vaut 600 $, mais vous pouvez le retirer auprès de Tech Deals pour seulement 29 $.

Si vous avez besoin d’un peu plus d’espace, le plan Pro de 1 To est disponible pour 39 $, et le plan Pro de 2 To est également proposé pour seulement 59 $.

L’accord est devant se terminer dans quelques jours appuyez sur le bouton ci-dessous pour commencer.

