Une énorme fuite de complot pourrait avoir gâché le film le plus spectaculaire de Marvel de MCU Phase 4 – .

Black Widow devrait sortir dans les cinémas du monde entier le 1er mai, et il y a de nombreuses raisons de s’en réjouir. Ce sera le film que méritent à la fois le héros et l’actrice qui la joue depuis près d’une décennie. De plus, bien qu’il puisse s’agir d’une préquelle, Black Widow fournira de nouveaux éléments de l’histoire globale, et cela pourrait même aider à présenter une nouvelle équipe de héros importante qui sera explorée dans les futures séries télévisées et films – c’est ce qu’une fuite de l’intrigue pour le revendications de film, au moins. Cependant, Black Widow n’est pas l’histoire MCU Phase 4 la plus spectaculaire de l’année, et c’est parce que Marvel a programmé un autre type de film qui sortira en novembre. Nous avons déjà parlé de ce film et nous avons expliqué pourquoi il se démarque. Nous recherchons la distribution la plus impressionnante d’un film Marvel qui ne fait pas partie de la franchise Avengers depuis Captain America: Civil War. C’est The Eternals, bien sûr, avec sa liste massive de stars qui jouera plusieurs super-héros exceptionnels, dont certains influenceront les futures histoires des Avengers. Et il se trouve que le complot des Eternals vient de fuir complètement. C’est là que je dois vous dire que vous voudrez peut-être éviter ce qui suit si vous détestez les spoilers.

Avant de regarder la prétendue intrigue du film, je vous rappelle que nous avons vu très peu d’informations sur le film jusqu’à présent. Nous savons que l’histoire explorera l’histoire des Éternels sur Terre et qu’elle s’étalera sur quelques millénaires. Nous savons également que les Eternals connaissent les Avengers, mais pas le chemin, ce qui est un détail intéressant qui mérite d’être exploré dans le film. Que faisaient ces Eternals pendant Infinity War et Endgame, et – plus intéressant – pendant les cinq années entre ces événements?

Plus récemment, nous avons appris que deux des nombreux héros du film seront les personnages cruciaux de Marvel à l’avenir, et nous avons spéculé que nous pourrions les voir dans les futurs croisements des Avengers. Après tout, une fois que l’existence de ces êtres sera connue des humains ordinaires, ils voudront probablement utiliser leurs capacités pour faire du bien.

Cela nous amène à Kumail Nanjiani, le comédien qui a subi une transformation physique massive et étonnante pour le film. il a parlé du film sur un podcast sans gâcher les principaux points de l’intrigue – du moins le pensait-il. Un Redditor a compilé toutes les informations et pour la plupart, nous examinons les détails inoffensifs que Nanjiani a partagés. Cependant, nous avons souligné quelques points qui pourraient faire de Nanjiani un perdant Marvel à égalité avec Tom Holland et Mark Ruffalo, qui ont tous deux accidentellement laissé des spoilers glisser à maintes reprises:

Mentionne qu’ils ont fait la plupart du tournage de l’action dans la seconde moitié du tournage

Spoiler saigne

Mentionne qu’ils ont filmé principalement des effets pratiques et pas beaucoup de travail sur écran vert

Donne un peu un aperçu de qui sont les Eternals et donne un peu un arrière-plan de Kingo et ses manières de star de Bollywood

Mentionne qu’il est allé faire des répétitions pour une danse de Bollywood, et il est entré dans une salle de 50 asiatiques du sud-est et a été époustouflé que cela allait passer à l’écran.

Le discours sur la diversité des acteurs

Chloe Zhao vient de commencer le montage il y a environ une semaine, et ils ont montré les clips du casting comme ils le voulaient s’ils le voulaient.

Zhao n’a pas été intimidé par la taille du projet et a dirigé le navire comme le ferait un directeur

Selon l’hôte, les images du Brésil avaient un lustre des anneaux. Kumail dit que Zhao a beaucoup tiré pendant l’heure magique.

La façon dont Kumail parle d’Eternals vivant une vie discrète, cela ne ressemble pas à une amnésie comme ce qui a été spéculé. Ils vivent sur Terre depuis des milliers d’années pour protéger le monde des déviants.

Pourquoi cette danse de Bollywood est-elle importante pour le film? Eh bien, il y a environ cinq mois, Redditors a retiré de 4chan quelques fuites potentiellement importantes de complot d’Eternals. Selon ces fuites, le film comprendra une action de Bollywood:

Kingo (Kumail Nanjiani) est le combattant des Éternels sage et aimant s’amuser. Alors que les autres ont choisi de mener des vies sans prétention sur Terre, Kingo a utilisé ses capacités pour devenir une star de cinéma de Bollywood de renommée mondiale.

À l’époque, rien ne le confirmait. Mais maintenant que Nianjiani a mentionné ce détail de Bollywood, toute cette fuite est beaucoup plus intéressante. Cela ne veut pas dire que Nianjiani est un perdant Marvel semblable à Tom Holland ou Mark Ruffalo, des acteurs qui ont gâté volontairement ou non les grands événements des films Marvel. L’ensemble du détail de Bollywood est si insignifiant pour l’intrigue du film qu’il ne peut pas être considéré comme un spoiler majeur. Et Nanjiani n’avait probablement aucune idée de la fuite de 4chan, pour commencer.

Cela dit, voici l’intégralité du complot des Eternals, extrait du tristement célèbre babillard il y a quelques mois:

Les Eternals sont un groupe de guerriers extraterrestres immortels superpuissants créés par les ingénieurs cosmiques connus sous le nom de «Célestes» et envoyés sur Terre pour protéger l’humanité des Déviants, créatures monstrueuses également créées par les Célestes devenus voyous.

Les Éternels sont arrivés sur Terre dans les temps anciens et ont vécu parmi les humains à travers les siècles, gardant toujours leur vraie nature secrète.

Sersi (Gemma Chan) est l’espionne des Eternels et possède des pouvoirs psychiques. Sa mission est de protéger leur secret, mais elle aime vivre parmi les humains et souhaite que sa famille puisse révéler leur existence au monde.

Dane Whitman (Kit Harington) est un archéologue qui se renseigne sur les Eternals. Sersi est envoyé pour effacer ses souvenirs, mais ils tombent amoureux à la place, laissant Sersi divisé entre Whitman et sa famille.

Ajak (Salma Hayek) est le chef des Éternels et a des pouvoirs de guérison. Elle considère les Eternals comme sa famille, en particulier parce qu’ils n’ont pas le droit d’avoir leurs propres enfants.

Ikaris (Richard Madden) est le plus puissant des Eternels et peut manipuler l’énergie cosmique. Il est loyal et protecteur envers sa famille et farouchement dévoué à leur mission.

Thena (Angelina Jolie) est la plus meurtrière des Eternals et a des réflexes surhumains. Elle est impétueuse, rebelle et encline à enfreindre les règles, et porte un grand secret.

Gilgamesh (Don Lee) est le plus fort des Eternals et a une force et une endurance surhumaines. Il est sensible et plein d’humour malgré sa taille massive et se soucie profondément des autres.

Makkari (Lauren Ridloff) est l’éclaireur des Eternals et a une vitesse surhumaine. Sa fonction est de parcourir le monde, de stocker des connaissances sur les humains et la planète. Elle est sourde-muette et communique par la langue des signes.

Kingo (Kumail Nanjiani) est le combattant des Éternels sage et aimant s’amuser. Alors que les autres ont choisi de mener des vies sans prétention sur Terre, Kingo a utilisé ses capacités pour devenir une star de cinéma de Bollywood de renommée mondiale.

Phastos (Bryan Tyree Henry) est l’inventeur des Eternals. Il est le plus rationnel du groupe et était autrefois très optimiste, mais a depuis perdu sa foi en l’humanité. Il est gay.

Sprite (Lia McHugh) est la conteuse des Eternals et peut créer des illusions. Bien qu’elle soit piégée en permanence dans le corps d’un enfant, elle garde un comportement optimiste.

Druig (Barry Keoghan) est le plus dangereux des Eternels et peut contrôler l’esprit des gens, en particulier leurs peurs. Contrairement aux autres, il méprise les humains et a ses propres plans.

Le film s’étalera sur des milliers d’années et explorera comment les Eternels ont influencé l’histoire du MCU avant d’arriver dans les temps modernes lorsque Dane Whitman découvre le “ Tombeau des dieux de l’espace ”, qui est capable d’invoquer les Célestes sur Terre pour porter un jugement sur l’humanité. .

– Les Eternels et les Déviants se battent pour le contrôle du Tombeau des Dieux de l’Espace, avec Whitman pris entre deux feux. À l’insu des Eternals, Druig manipule les deux parties pour faire avancer son propre programme.

Encore une fois, rien n’est confirmé avec certitude à ce stade, mais la remarque apparemment innocente de Nanjiani a définitivement rendu cette fuite antérieure beaucoup plus plausible. Eternals ouvre le 6 novembre, mais nous en apprendrons sans aucun doute beaucoup plus sur le film d’ici là.

Source de l’image: Marvel

