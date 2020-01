Une énorme fuite révèle la date de sortie d’Assassin’s Creed Ragnarok sur PS5 et Xbox Series X – .

Alors que les fuites de smartphones sont devenues une dizaine de centimes, les studios de jeux vidéo réussissent généralement mieux à garder leurs secrets secrets jusqu’à ce que le jeu soit réellement expédié. Au moins, c’est le cas pour la plupart des jeux, mais pour une raison quelconque, la série Assassin’s Creed a fait l’objet d’innombrables fuites ces dernières années.

Ubisoft a choisi de prendre un an de congé après la sortie d’Assassin’s Creed Odyssey, mais maintenant que 2020 a commencé, la première fuite majeure sur la suite a déjà fait son chemin en ligne. Cela vient d’une source anonyme sur 4chan, donc il devrait être pris avec un grain de sel, mais les détails sont si spécifiques, et la série a été si sujette à des fuites pour la génération passée, que nous avons du mal à minimiser les détails en tout.

Selon la fuite (qui a été résumée sur Reddit), le prochain jeu de la série est intitulé Assassin’s Creed Ragnarok et sera lancé sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X le 29 septembre 2020.

Tout comme dans Odyssey, les joueurs pourront choisir entre un protagoniste masculin et féminin à Ragnarok. La mécanique RPG d’Origins et d’Odyssey sera également développée dans Ragnarok: il y aura quelques classes parmi lesquelles choisir avec leurs propres arbres de compétences uniques; il y aura plus d’armes, chacune pouvant être améliorée; la durabilité de l’arme entrera en jeu; et le système de mise à niveau a été révisé pour ressembler davantage à Skyrim.

Quant à l’histoire, Ragnarok (comme son nom l’indique) aura lieu au IXe siècle et suivra un Viking nommé Jora. Je laisserai de côté les spoilers potentiels de l’histoire, mais Jora explore le monde avec un groupe de quatre compagnons, et d’autres joueurs pourront entrer et sortir pour jouer au jeu en coopération avec vous.

Il y a beaucoup de détails supplémentaires que je n’ai pas inclus ici, mais si l’on en croit la grosse fuite, Assassin’s Creed Ragnarok sera officiellement dévoilé aux côtés de la PlayStation 5 lors d’un événement en février.

Source de l’image: Ubisoft

