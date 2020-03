Une énorme fuite sur iOS 14 révèle des écouteurs Apple inédits jamais vus auparavant – .

Alors que mars bat son plein, nous commençons à peine à voir une légère augmentation des rumeurs sur iOS 14. À ce stade, . a récemment mis au jour deux nouvelles icônes qui pourraient très bien représenter une nouvelle paire d’écouteurs haut de gamme qui, selon la rumeur, incorporera un certain nombre de fonctionnalités AirPod.

Les nouvelles icônes ne nous fournissent pas beaucoup d’informations, mais elles semblent corroborer les rapports précédents concernant le produit faisant l’objet de rumeurs. Rappelons que l’analyste réputé Ming-Chi Kuo a publié en 2018 une note d’investisseur affirmant que les ingénieurs d’Apple avaient travaillé dur pour développer une nouvelle paire d’écouteurs avancés qui, d’après ce que nous pouvons rassembler, existeront indépendamment de la marque Beats.

Cela dit, les icônes dénichées pointent vers un design qui semble similaire à ce que vous trouverez sur un casque Beats. . spécule en outre que le casque – basé sur la couleur des icônes nouvellement découvertes – sera disponible en noir et blanc.

Source de l’image: .

Soit dit en passant, nous avons vu des rumeurs selon lesquelles la nouvelle paire d’écouteurs pourrait coûter 399 $. Un concept pour le casque rumeur peut être vu ci-dessous.

Plusieurs employés de Target ont commencé à me contacter à ce sujet 🤔

Cette mystérieuse liste “Apple AirPods (génération X)”, au prix de 399 $, apparaît dans leurs systèmes et sur les scanners UPC. 👀

Casque d’écoute supra-auriculaire «StudioPods» d’Apple. Lancement prochain (mars)? pic.twitter.com/NVcqH8As47

– Jon Prosser (@jon_prosser) 22 février 2020

Le fait qu’Apple travaille sur une nouvelle paire d’écouteurs avancés n’est certainement pas surprenant compte tenu de l’énorme popularité dont bénéficie la société avec sa gamme d’AirPods. En effet, le succès qu’Apple a connu dans sa gamme d’accessoires et d’articles portables est l’une des raisons pour lesquelles la société a pu survivre à une baisse des ventes d’iPhone.

Source de l’image: pio3 / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

.