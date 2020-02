Une énorme fuite vidéo sur iOS 14 montre un multitâche iPhone entièrement repensé – .

La plupart des années à cette époque, Apple Chatter se concentre uniquement sur deux choses: la nouvelle version d’iOS qui sera dévoilée à la WWDC en juin et les nouveaux modèles d’iPhone qui feront leurs débuts quelques mois plus tard en septembre. En 2020, cependant, les choses sont un peu différentes. Pour la première fois depuis 2016, Apple devrait annoncer son premier nouveau modèle d’iPhone de l’année en mars plutôt qu’en septembre, comme d’habitude. C’est vrai, les fans d’Apple sont enfin sur le point d’obtenir le suivi de l’iPhone SE dont ils rêvent depuis si longtemps. Nous ne savons toujours pas s’il s’appellera iPhone SE 2, iPhone 9 ou quelque chose de complètement différent. En fait, la dernière rumeur suggère que cela nous surprendra tous et sera simplement appelé “iPhone”, ce qui serait assez intéressant. Peu importe ce qu’Apple finit par l’appeler, tout ce qui compte, c’est que ce sera un nouvel iPhone avec des spécifications modernes, Touch ID et des prix qui devraient commencer à seulement 399 $.

Apple devrait dévoiler le nouvel iPhone lors d’une conférence de presse fin mars avant une date de sortie début avril. Une fois que cela se produira, l’attention se reportera sur le prochain grand événement d’Apple: WWDC 2020. Il s’avère cependant que nous n’avons pas à attendre jusqu’en juin pour avoir un avant-goût du nouveau système d’exploitation iOS 14 qu’Apple prépare actuellement. derrière des portes closes. Une énorme fuite vient apparemment de nous donner notre premier aperçu d’iOS 14 fonctionnant sur un iPhone, et cela montre un changement massif dont les fans d’Apple seront certainement excités.

Même les fans d’Apple les plus passionnés admettront que iOS 13 a été un peu désordonné depuis sa sortie en septembre dernier. Le logiciel iOS 11 d’Apple était bien pire, mais la société a vraiment nettoyé les choses avec iOS 12 en 2018. En 2019, cependant, iOS 13 a ramené de nombreux problèmes auxquels les gens ont dû faire face dans iOS 11, tels que les problèmes de gestion de la RAM et les problèmes de multitâche. Il s’agit également d’une version très boguée en général, avec tant de petits problèmes qui ne seraient pas énormes à eux seuls, mais ils s’aggravent dans iOS 13 et agitent vraiment les nerfs des gens.

Comme pour iOS 12, Apple devrait réduire ces bogues ennuyeux dans iOS 14. Mais alors qu’iOS 12 était un peu une mise à jour ennuyeuse car il se concentrait presque entièrement sur les corrections de bugs et les optimisations, il semble que iOS 14 sera également emballé avec de nouvelles fonctionnalités.

Un blog appelé 91mobiles a publié ce qu’il prétend être une vidéo d’un iPhone 11 Pro Max exécutant une version de développement interne d’iOS 14. Bien que l’authenticité de la vidéo ne puisse pas être confirmée pour le moment, elle est largement considérée comme authentique. Certaines personnes l’ont rejeté comme un tweak de jailbreak lorsque la vidéo a été publiée pour la première fois, mais les tweaks multitâches qu’ils ont publiés comme “preuves” ne ressemblent en rien à l’interface utilisateur multitâche présentée dans la vidéo. Regardez-le par vous-même ci-dessous.

La vidéo montre une toute nouvelle interface utilisateur multitâche fonctionnant sur un iPhone 11 Pro Max. Au lieu d’une seule rangée de grandes vignettes représentant des applications iOS avec des états enregistrés en arrière-plan, cette nouvelle interface multitâche supposée iOS 14 est similaire à celle qu’Apple utilise sur ses tablettes iPad. Deux rangées de vignettes d’applications sont visibles à l’écran et l’utilisateur peut fermer les applications en les faisant glisser vers le haut.

Encore une fois, il n’est pas clair si cette vidéo montre vraiment une version interne d’iOS 14 avec une interface multitâche repensée, ou s’il s’agit simplement d’un nouveau réglage de jailbreak. Le plus grand défenseur de la vidéo jusqu’à présent a été l’utilisateur Twitter Ben Geskin, un graphiste et passionné d’Apple qui a publié diverses fuites Apple dans le passé. Son bilan n’est pas très bon du tout, mais il a eu quelques fuites qui ont fini par être authentiques. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet:

Ce n’est guère une preuve concrète que la vidéo iOS 14 divulguée est authentique. Geskin montre une image d’une page de paramètres qui pourrait également être liée à une modification de jailbreak, bien qu’il dise que cela fait partie d’une version interne d’iOS 14 en cours de test chez Apple. Le fait que “App Switcher” soit coupé dans le coin supérieur gauche de l’image qu’il a partagée n’aide certainement pas son cas. Là encore, nous avons vu de nombreuses erreurs comme celle-ci dans les versions bêta réelles du logiciel iOS d’Apple, donc le bogue n’est pas non plus la preuve que cette nouvelle fuite iOS 14 est fausse.

