Une étude révèle que le coronavirus est venu à New York principalement d’Europe, pas de Chine – .

Une nouvelle étude génétique révèle que l’épidémie du coronavirus COVID-19 à New York semble provenir principalement de voyageurs infectés d’Europe, pas de Chine.

Les chercheurs de New York ont ​​commencé à comprendre cela en mars, à peu près au même moment où l’administration Trump a imposé une interdiction de voyager en provenance d’Europe vers le début du mois.

New York est devenue l’épicentre du virus aux États-Unis, avec plus de cas là-bas que dans tout autre pays du monde.

L’État de New York a franchi une étape décisive en matière de coronavirus ces derniers jours, maintenant qu’il compte plus de cas confirmés de virus COVID-19 que tout autre pays du monde. Mais indépendamment de ce que les New-Yorkais auraient pu penser qu’ils connaissaient jusqu’à présent, une nouvelle étude génétique révèle au moins un fait important sur le virus qui pourrait surprendre: l’épidémie de New York est attribuable principalement aux voyageurs infectés venant d’Europe, pas de Chine.

Cela vient des scientifiques et des chercheurs du génome de NYU Langone Health. Selon Adriana Heguy, directrice du Genome Technology Center du centre médical, la plupart des 75 échantillons analysés chez des patients diagnostiqués avec le virus ont été déterminés comme ayant leur origine en Europe. Et, en particulier, cela semblait être le résultat de voyageurs infectés venant à New York du Royaume-Uni, ainsi que de la France, de l’Autriche et des Pays-Bas, parmi quelques autres pays.

En mars, le centre du génome est passé de ses travaux antérieurs, analysant les éléments constitutifs de maladies comme le cancer, à l’analyse de COVID-19 à peu près à l’exclusion de tout le reste. Selon Bloomberg, un des premiers tests que l’équipe d’Heguy a examinés était une souche du virus prélevée sur un habitant de Long Island qui n’avait voyagé nulle part pour le ramasser. Leur version du virus correspondait à une souche trouvée en Angleterre, ce qui explique pourquoi l’administration Trump a imposé une interdiction de voyager depuis l’Europe début mars.

Jeudi, le nombre de cas dans l’État de New York a continué d’exploser pour atteindre un nouveau sommet de 159 937, soit plus que le total de l’Espagne et même de l’Italie (143 000).

Bien sûr, ce n’est pas parce que les souches du virus provenaient la plupart du temps de voyageurs européens infectés qu’il n’y a pas eu de chaînes de transmission dans toute la région ayant des liens avec d’autres parties du monde. Selon le rapport Bloomberg, par exemple, d’autres ont été trouvés en Asie ainsi que sur la côte ouest des États-Unis.

En ce qui concerne le bilan du virus aux États-Unis dans son ensemble avant le week-end, les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins montrent plus de 467 000 cas confirmés aux États-Unis et près de 17 000 décès.

