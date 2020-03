Une femme britannique attribue un téléphone Huawei pour lui avoir sauvé la vie

Avoir une autonomie solide sur votre smartphone n’est pas seulement un luxe. Comme l’a récemment découvert un Lancaster de 42 ans, il peut également être une bouée de sauvetage – littéralement.

Comme le rapporte The Sun, Beth a récemment eu un accident à la maison. Elle est tombée dans les escaliers et s’est cognée la tête, l’assommant pendant trois jours entiers. Quand elle est arrivée, elle ne pouvait pas bouger ses jambes.

Rendre son état encore plus précaire était une affection préexistante appelée rhabdomyolyse, qui provoque la dégradation rapide des muscles squelettiques et la libération de myoglobine. Laissée trop longtemps, la myoglobine peut provoquer une insuffisance rénale à long terme.

Et juste au moment où tout espoir était perdu, Beth a trouvé un sauveur improbable: son Huawei Y6, qu’elle avait acheté quelques jours plus tôt pour remplacer son iPhone 6 malade, dont la batterie était à ses derniers stades et nécessitait une charge quatre fois par jour.

Préparez-vous à diffuser UFC 248 en direct avec un abonnement ESPN +

“Ce fut l’expérience la plus horrible de ma vie. Je ne peux pas croire que je suis toujours en vie – je ne le serais pas sans ce téléphone”, a-t-elle déclaré à propos de l’appareil Huawei. “Je ne m’attendais pas du tout à ce que cela fonctionne, mais il avait toujours une autonomie de batterie de 50%. Je ne pouvais pas croire que cela avait duré aussi longtemps.”

Les gens de Huawei, si vous lisez ceci, bravo! Cependant, que diriez-vous d’envoyer à Beth un téléphone avec une batterie encore plus grande – disons, le P30 Pro? Juste pour aider à éviter tout incident futur, vous savez? 😉

