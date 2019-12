Une femme utilise la fonction «Trouver mon iPhone» pour récupérer une voiture volée – .

Une femme de l’Iowa nommée Victoria O’Connor a récemment utilisé la fonction «Find My iPhone» d’Apple – qui fait maintenant partie de l’application «Find My» dans iOS 13 – pour aider à localiser sa voiture après son vol. Initialement mis en lumière par KCCI Des Moines, O’Conner a laissé son iPhone dans sa voiture tout en effectuant un achat rapide dans un dépanneur local. Peut-être ne réfléchissant pas à l'époque, O’Conner a laissé les clés à l'intérieur avec la voiture toujours en marche. Quand elle est revenue, sa voiture – avec son iPhone et son portefeuille – n'était nulle part en vue.

Pour aggraver les choses, l’appartement d’O’Conner a été partiellement détruit par un incendie il y a environ trois mois. En conséquence, O’Conner note qu’elle vit essentiellement hors de sa voiture depuis quelques semaines.

Avec la fonction «Find My iPhone» activée, les autorités locales ont réussi à discerner l'emplacement général du téléphone, et à leur tour, localiser et récupérer la voiture volée dans un complexe d'appartements à proximité. Malheureusement, O’Connor n'a pas encore récupéré son iPhone, son portefeuille et ses autres effets personnels. La police est cependant convaincue que tous les articles susmentionnés se trouvent quelque part dans le même complexe d'appartements.

"Les voleurs vont être des voleurs", a déclaré un officier chargé du dossier. "Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire est de ne pas laisser votre voiture fonctionner sans surveillance et de prendre soin des choses qui vous sont précieuses."

Vous penseriez que cela irait sans dire, mais l'histoire ci-dessus prouve certainement le contraire.

"Je pense qu'il manque beaucoup de choses, mais je suis content d'avoir récupéré ma voiture", a déclaré O’Connor à propos de cette épreuve.

La police essaie toujours de récupérer les objets personnels d'O’Connor et espère que des images de sécurité du dépanneur les aideront à identifier le coupable et à déterminer dans quel appartement ils vivent.

Source de l'image: Zach Epstein, .