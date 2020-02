Une fillette de 8 ans dépense 1 875 $ en achats intégrés Roblox en ajoutant son empreinte digitale à TouchID

Un enfant au Pays de Galles a réussi à accumuler 1875 $ (1450 £) de dette de carte de crédit après avoir acheté des achats intégrés dans le jeu Roblox. Mais ses parents disent qu’elle n’est pas à blâmer.

Mais selon un rapport de la BBC, l’enfant a pu faire ces achats après avoir ajouté sa propre empreinte digitale à Touch ID afin de pouvoir les faire sans demander à un parent au préalable.

La fille de Katie Phillips a réinitialisé les paramètres de sécurité pour accepter sa propre empreinte digitale pour effectuer des achats.

Toute la débâcle survient après que l’enfant sans nom ait pu acheter des achats intégrés allant de 0,99 £ à 19,99 £ pendant une frénésie de dépenses Roblox de trois jours. Et tandis que Barclaycard a confirmé qu’elle renoncerait aux intérêts sur ces achats, la famille devra finalement tousser.

Un porte-parole de Barclaycard a déclaré: “Nous sommes désolés que Mme Phillips ait eu des raisons de se plaindre.

“Malheureusement, les clients sont responsables des transactions autorisées à l’aide de leur identifiant Apple, et nous ne pouvons donc pas rembourser.

“Cependant, nous comprenons la situation de Mme Phillips, nous avons donc pris des dispositions pour ne facturer aucun intérêt sur les transactions.

“Apple a une gamme de fonctionnalités pour aider les parents à contrôler les dépenses sur leurs appareils, comme la possibilité de désactiver les achats intégrés, et nous encourageons tous les clients à les utiliser.”

Le parent pense qu’Apple ou Barclaycard est en faute ici, malgré le fait que sa fille ait elle-même apporté les modifications de sécurité.

“C’était difficile d’être trop en colère contre elle parce qu’elle ne savait pas vraiment ce qu’elle faisait et qu’elle ne comprenait pas.

“Nous sommes vraiment en colère, mais elle est innocente. Elle a dit qu’elle pensait que c’était gratuit.

Et le porte-parole de Barclaycard a absolument raison. Des mesures de sécurité sont en place pour empêcher que cela ne se produise. Lorsque le partage familial est activé, un parent doit autoriser lui-même un achat – et des téléchargements gratuits – avant de pouvoir le terminer. Cela n’a peut-être pas été possible dans ce cas si les parents de l’enfant n’utilisent pas eux-mêmes les iPhones, mais l’histoire de la BBC ne mentionne pas si c’est le cas.

Il ne mentionne pas non plus comment l’enfant a pu ajouter sa propre empreinte digitale à Touch ID. L’iPad aurait dû demander un mot de passe avant d’autoriser quiconque à ajouter une empreinte digitale, donc probablement l’enfant le savait.

En fin de compte, c’est encore un autre exemple d’un enfant qui déjoue ses parents parce qu’ils ne comprenaient pas complètement la technologie à portée de main, ou à quoi elle pouvait être utilisée. Malheureusement pour eux, la leçon est accompagnée d’un lourd billet de 1 875 $.