Une fuite de données de Samsung a divulgué les informations d’un client britannique

Mise à jour, 25 février 2020 (15 h 30 HE): Samsung a contacté Android Authority concernant la violation de données Samsung, comme décrit dans l’article ci-dessous. Il s’avère que la violation de données et la notification Find My Mobile sont deux problèmes distincts.

La notification Find My Mobile – dans laquelle les utilisateurs ont vu au hasard une étrange notification sur leur téléphone – n’était pas le résultat d’une violation de données. Selon l’entreprise, cela était le résultat d’une erreur lors de certains tests internes. Cependant, Samsung n’a toujours pas expliqué comment les utilisateurs dont l’application Find My Mobile était désactivée ont vu la notification.

Pendant ce temps, la version britannique de Samsung.com a vu une violation de données. Cette violation a touché un très petit nombre d’utilisateurs (moins de 150) avec leurs noms, numéros de téléphone, adresses postales et électroniques, et les commandes précédentes accessibles par des tiers. Cependant, les informations de carte de crédit n’étaient pas accessibles.

La société contactera directement les utilisateurs concernés par cette violation de données Samsung.

Article original, 24 février 2020 (10 h 47 HE): La semaine dernière, certains propriétaires de smartphones Samsung ont vu une étrange notification push «1/1» sur leurs téléphones. La notification provient d’une application appelée Find My Mobile, un outil propriétaire qui vous permet de vous connecter à votre appareil en cas de perte ou de vol. Il s’avère que cette notification était le résultat d’une violation de données Samsung.

Cela va à l’encontre de ce que Samsung a affirmé peu de temps après que la nouvelle de la notification a commencé à faire le tour des médias. La société a qualifié la notification erronée de «test interne» et il n’y aurait «aucun effet sur votre appareil». Cependant, cela ne semble plus être le cas.

Selon une déclaration fournie à The Register, la notification découle d’une violation de données de Samsung qui a permis à «un petit nombre d’utilisateurs d’accéder aux détails d’un autre utilisateur». Voici le texte fourni par The Register:

Une erreur technique a permis à un petit nombre d’utilisateurs d’accéder aux détails d’un autre utilisateur. Dès que nous avons pris connaissance de l’incident, nous avons supprimé la possibilité de nous connecter au magasin sur notre site Web jusqu’à ce que le problème soit résolu. Nous contacterons les personnes concernées par le problème pour plus de détails.

Cette violation de données Samsung devient encore plus préoccupante en raison de rapports selon lesquels certains utilisateurs qui ont vu la notification bizarre ont désactivé Find My Mobile. Vous ne pouvez pas désinstaller l’application sans rooter votre téléphone, mais vous pouvez la désactiver, ce qui devrait signifier qu’elle n’est pas fonctionnelle. L’existence de la notification sur les téléphones avec une application désactivée est assez préoccupante.

Pour l’instant, la meilleure chose que vous puissiez faire en réponse à cette violation de données Samsung – que vous ayez vu ou non la notification – est de changer le mot de passe de votre compte Samsung. Espérons que Samsung fournira bientôt des informations supplémentaires.