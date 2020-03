Une fuite de l’iPhone 12 réclame une batterie plus grande, un appareil photo 64MP et un écran 120Hz en route

EverythingApplePro et Max Weinbach ont rendu compte de plusieurs nouvelles fonctionnalités qui devraient arriver dans le prochain iPhone.

Tel que rapporté par Tom’s Guide:

Ayant continué à utiliser la même résolution 12MP pour ses caméras depuis l’iPhone 6S, Apple pourrait enfin passer à un capteur 64MP substantiel pour son objectif principal. Cela lui permettrait de devancer bon nombre de ses rivaux, notamment le 48MP Galaxy S20 et le Galaxy S20 Plus, mais derrière le 108MP Galaxy S20 Ultra, au moins en termes de mégapixels bruts.

Selon Max Weinbach, certains prototypes d’iPhone contiennent des objectifs 64MP. D’autres améliorations de la caméra pourraient inclure un nouvel objectif ultra large qui laisse entrer 35% de lumière en plus. Le mode nuit aurait été étendu au téléobjectif, apparemment, la caméra avant et les objectifs grand angle posent actuellement des problèmes logiciels. Il existe également des rapports selon lesquels vous pourrez vous rapprocher beaucoup plus des objets tout en utilisant la caméra ultra-large.

On dit également que le Smart HDR s’améliore encore.

D’autres rumeurs notent que l’iPhone 12 Pro Max (ou le plus grand et le meilleur iPhone sous un autre nom) obtiendra une pâte 10% plus grande d’environ 4400 mAh. Cette augmentation sera rendue possible en réduisant l’empreinte de la carte mère et sera essentielle pour alimenter une autre fonctionnalité rumeur, un affichage à 120 Hz, ainsi que la 5G.

Selon une source de Verizon, il y a pourrait être une version PRODUIT (ROUGE) de l’iPhone 12, cela reste cependant très douteux.

Vous pouvez regarder la vidéo complète ci-dessous, elle contient également des pointeurs vers d’autres fuites des points de vente ainsi que des postulations sur iOS 14, qui selon Max Weinbach sera une mise à jour de stabilisation / consolidation pour apporter plus de stabilité, ce qui signifie que nous ne devrions pas nous attendre toutes les fonctionnalités révolutionnaires.