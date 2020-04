Une fuite énorme détaille la nouvelle fonctionnalité iPhone 12s la plus révolutionnaire d’Apple – .

La date de sortie de l’iPhone 12 d’Apple n’est pas encore claire, car l’impact des arrêts du coronavirus a laissé beaucoup de choses en suspens.

Quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 devraient être lancés cette année, et ils présenteront tous une refonte passionnante qui ressemble à un croisement entre l’iPhone 5 et l’iPad Pro.

Le nouvel iPhone 12 de l’an prochain devrait pousser le nouveau design encore plus loin et une nouvelle fuite révèle ce qui pourrait devenir la fonctionnalité la plus révolutionnaire de l’iPhone de prochaine génération.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le rêve de Jony Ive était de créer un iPhone qui ressemble à un morceau de verre continu. La série iPhone 12 qui débutera cette année ne nous rapprochera pas davantage de la réalisation du rêve d’Ive, mais la nouvelle série iPhone 12s qui débutera fin 2021 le pourrait très bien.

Les rumeurs entourant les séries iPhone 12 et iPhone 12 Pro commencent vraiment à chauffer maintenant que la conception des nouveaux téléphones aurait été finalisée. De face, les nouveaux modèles d’iPhone 12 ressembleront beaucoup aux téléphones iPhone 11 et iPhone 11 Pro de génération actuelle, bien que l’encoche en haut soit plus étroite. La lunette autour du reste de l’écran serait également plus mince, du moins sur les modèles iPhone 12 Pro. À l’arrière, les nouveaux téléphones iPhone 12 seront équipés d’un appareil photo à double objectif tandis que l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max comporteront une caméra arrière à triple objectif mise à jour qui intègre également un nouveau capteur LIDAR. Enfin, les bords du téléphone seront enveloppés dans du métal plat similaire à l’ancien design de l’iPhone 5 que tout le monde aime. Il s’agit d’une mise à jour très intéressante qui sera également la première série de smartphones d’Apple à inclure la prise en charge 5G et des écrans «ProMotion» à 120 Hz, mais il semble que la nouvelle série iPhone 12s à venir l’année prochaine proposera un changement de conception encore plus excitant.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur YouTube, un vlogger qui s’appelle EverythingApplePro a partagé un tas d’informations sur la prochaine nouvelle série iPhone 12 d’Apple. La source de l’info est un leaker émergent avec un bon historique nommé Jon Prosser, il y a donc de fortes chances que la plupart des détails de l’iPhone 12 partagés dans la vidéo soient exacts.

Une grande partie du rapport se concentre sur les nouvelles encoches en haut des écrans des séries iPhone 12 et iPhone 12 Pro, qui devraient être nettement plus petites que les encoches des iPhones de génération actuelle d’Apple. La nouvelle encoche sera de la même hauteur, selon le rapport, mais elle sera beaucoup plus étroite. Bien que les composants du réseau de capteurs TrueDepth ne soient pas censés être plus petits, ils seront apparemment condensés et le haut-parleur sera déplacé vers le haut dans la lunette au-dessus de l’encoche. Quiconque utilise un téléphone avec une encoche sait que cela n’a pas vraiment d’importance, mais au moins l’encoche plus petite sera un sujet de discussion positif pour Apple cet été.

Le reste de la vidéo continue de ressasser un tas d’autres rapports pleins de détails sur l’iPhone 12 que nous connaissons depuis un certain temps, mais il couvre ensuite un nouveau petit morceau intéressant commençant vers 2 h 08. Citant à nouveau Jon Prosser comme source, le rapport indique que les nouveaux iPhones de l’année prochaine aimeront ajouter un nouveau type de connecteur intelligent sur le côté, tout en abandonnant potentiellement le connecteur Lightning que l’on trouve actuellement sur tous les modèles d’iPhone.

Source de l’image: TF International Securities

L’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, a annoncé en 2019 qu’Apple travaillait sur au moins un nouveau modèle d’iPhone sans aucun port. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus qu’il avait fourni à l’époque, ses sources ont déclaré que le téléphone ferait ses débuts en 2021, date à laquelle Apple lancera sa série «iPhone 12s», ou tout ce que la société finira par appeler les nouveaux iPhones de l’année prochaine. . Il semble que le nouveau connecteur intelligent, prédéfini par Prosser et discuté dans la vidéo ci-dessous, fournisse la puissance et la connexion de données dont Apple a évidemment besoin pour réaliser un iPhone sans port.

Regardez la vidéo complète ci-dessous à partir de 2h08 pour plus de détails sur le connecteur intelligent sur les nouveaux modèles d’iPhone de l’année prochaine.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

.